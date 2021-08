Bollettino Coronavirus Italia, oggi 5.923 contagi e 23 morti: i dati di domenica 22 agosto Sono 5923 i nuovi contagi da Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia. Le vittime accertate, invece, sono state 23. I dati sono stati diffusi dal Ministero della Salute tramite il bollettino odierno per l’emergenza Coronavirus. Nella giornata di oggi sono stati effettuati 175.539 tamponi tra molecolari e antigenici.

A cura di Gabriella Mazzeo

I nuovi casi di Covid-19 registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 5.923, contro i 7.470 attestati nella giornata di ieri 21 agosto. Questi sono i dati che emergono dal bollettino di oggi, domenica 22 agosto, pubblicato dal Ministero della Salute. Le vittime per Coronavirus dell'ultima giornata sono state 23, mentre nella giornata di sabato ne erano state registrate 45 per un totale di XXX decessi dall'inizio dell'emergenza sanitaria in Italia. Sono stati eseguiti 175.539 test tra tamponi molecolari e antigenici. Aumenta il tasso di positività, che si attesta al 3,4% contro il 2,9% di ieri. La regione con il maggior numero di contagi giornalieri è la Sicilia.

I nuovi casi Regione per Regione

Sono 5.923 i contagi odierni registrati in Italia. Di seguito la tabella con le cifre del bollettino quotidiano e l'incremento dei casi Regione per Regione:

Lombardia: + 406

Veneto: + 420

Campania: +470

Emilia-Romagna: + 555

Lazio: + 454

Piemonte: +

Toscana: + 594

Sicilia: +

Puglia: + 261

Friuli-Venezia Giulia: +

Marche: +

Liguria: +

Abruzzo: +

Calabria: +

P.A. Bolzano: +

Sardegna: +

Umbria: +

P.A. Trento: +

Basilicata: + 52

Molise: +

Valle d'Aosta: +

Tamponi e tasso di positività

Nelle ultime 24 ore sono stati analizzati in Italia XXX tamponi tra test molecolari e antigenici. Il tasso di positività si attesta al XX% contro il 2,9%: un dato che risulta essere ancora in calo/ nuovamente in crescita.

Ricoveri per Covid

Crescono/diminuiscono i ricoveri: il numero totale di pazienti in area medica è aumentato/diminuito di +XX rispetto a ieri. Nelle ultime 24 ore invece in terapia intensiva sono XX i posti letto occupati.