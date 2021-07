Bollettino Coronavirus Italia, oggi 4.743 nuovi casi e 7 morti: i dati di domenica 25 luglio Sono 4.743 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore, ieri erano stati 5.140. Sono invece 7 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 5. È quanto è emerso dal bollettino di oggi, domenica 25 luglio, diffuso dal ministero della Salute. La Regione con più casi è ancora il Lazio.

Secondo l'ultimo bollettino diffuso dal ministero della Salute, di domenica 25 luglio, sono 4.743 i positivi ai test Covid individuati nelle ultime 24 ore. Ieri erano stati 5.140. Sono invece 7 le vittime in un giorno, mentre ieri erano state 5 (+2). Da quando è partita l'emergenza sanitaria i casi nel nostro Paese sono stati 4.317.415, i morti 127.949. I dimessi ed i guariti sono invece 4.123.209, con un incremento di 1.001 rispetto a ieri. Gli attualmente positivi sono 66.257, in aumento di 3.734 unità nelle ultime 24 ore.

Nell'ultimo giorno sono stati effettuati 176.653 test, tra tamponi molecolari e antigenici (ieri erano 258.929): il tasso di positività è del 2,68%. Aumentano ancora i ricoverati: sono 6 in più nei reparti di area critica e 52 in più in quelli ordinari. Il totale dei ricoverati in terapia intensiva è di 178, sono 1.392 i pazienti con sintomi nei reparti di area non critica. La Regione con più casi è ancora il Lazio.

I nuovi casi Regione per Regione

Lombardia: +461

Veneto: +507

Campania: +301

Emilia-Romagna: + 565

Piemonte: +97

Lazio: +660

Puglia: +164

Toscana: +513

Sicilia: +568

Friuli-Venezia Giulia: +41

Marche: +88

Liguria: +91

Abruzzo: +85

P.A. Bolzano: +26

Calabria: +93

Sardegna: +324

Umbria: +101

P.A. Trento: +27

Basilicata: +9

Molise: +17

Valle d'Aosta: +5