Secondo il bollettino di oggi, giovedì 25 marzo, del Ministero della Salute, sono 23.696 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 21.267). I test effettuati tra tamponi antigenici e molecolari nell’ultima giornata sono stati 349.472. Dall’inizio dell’epidemia di Coronavirus in Italia i contagi salgono a 3.464.543 . I decessi registrati nelle ultime 24 ore sono 460 (ieri sono stati 460), per un totale di 106.799 morti dall’inizio dell’emergenza. I guariti sono 2.794.888 (+21.673). I casi attualmente positivi diventano 562.856 (+1.548). La Regione in cui si registra il più alto numero di nuovi contagi su base giornaliera è la Lombardia. Le dosi di vaccino anti-Covid somministrate in Italia sono state finora 8.506.277, mentre a ricevere entrambe le dosi e a essere quindi immuni sono 2.706.381 persone.

I nuovi casi Regione per Regione

I casi totali di Coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 3.464.543. Di seguito la tabella con le cifre comunicate dal ministero della Salute, con i dati relativi agli incrementi Regione per Regione nelle ultime 24 ore:

Lombardia: +5.046

Veneto: +1.861

Piemonte: +2.582

Campania: +2.068

Emilia Romagna: +2.070

Lazio: +2.055

Toscana: +1.518

Sicilia: +895

Puglia: +2.033

Liguria: +494

Friuli Venezia Giulia: +842

Marche: +621

Abruzzo: +310

Sardegna: +211

P.A. Bolzano: +137

Umbria: +113

Calabria: +475

P.A. Trento: +177

Basilicata: +116

Molise: +21

Valle d'Aosta: +61

Tamponi e tasso di positività

I tamponi effettuati in totale in Italia, sommando molecolari e antigenici, sono stati 349.472. Il tasso di positività è sale al 6,8%.

Ricoveri e terapie intensive

Sono in leggera discesa i dati relativi ai posti letto occupati nei reparti Covid ordinari. Sono 14 in meno rispetto a ieri i ricoverati nei reparti di area medica (28.424 in totale). Più 32, invece, i posti occupati in terapia intensiva, con 260 ingressi del giorno e un totale di 3.620 ricoverati.