Nel Lazio sono stati diagnosticati oggi, giovedì 25 marzo, 2.055 casi positivi, 346 in più rispetto a ieri. I decessi sono stati 33, più 3 rispetto a ieri, e i guariti 1.752. Sono stati processati nelle ultime 24 ore 16mila tamponi molecolari e 21mila antigenici per un totale di 38mila testa. Il rapporto tra positivi e tamponi è a 12%, ma se consideriamo anche gli antigenici la percentuale è al 5 per cento. "Il valore RT è a 0.99 con una riduzione del numero dei focolai, l’incidenza è a 205 per 100 mila abitanti. I tassi di occupazione dei posti letto sono poco sopra soglia", ha dichiarato l'assessore D'Amato. A Roma sono stati registrati 901 nuovi casi.

I nuovi contagi di Covid Asl per Asl

Asl Roma 1: sono 312 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto. Sono venticinque i ricoveri.

Asl Roma 2: sono 419 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 3: sono 170 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 4: sono 188 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 5: sono 213 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl Roma 6: sono 261 i casi nelle ultime 24h e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Latina: sono 166 i nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Frosinone: si registrano 168 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio, contatti di un caso già noto o con link familiare.

Asl di Viterbo: si registrano 69 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Asl di Rieti: si registrano 89 nuovi casi e si tratta di casi isolati a domicilio o con link familiare o contatto di un caso già noto.

Bollettino Spallanzani 25 marzo 2021

All'Istituto Spallanzani di Roma sono 200 (-8 rispetto a ieri) i pazienti positivi al Covid-19 ricoverati. I pazienti ricoverati in terapia intensiva sono trentaquattro (numero invariato rispetto a ieri). I pazienti dimessi e trasferiti a domicilio o presso altre strutture territoriali, si legge sul bollettino ordierno, sono a questa mattina 2.221.