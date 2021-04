Sono 18.938 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 17.221), secondo i dati del bollettino dell'emergenza Covid di oggi, venerdì 9 aprile, diffusi dal Ministero della Salute. I test effettuati tra tamponi antigenici e molecolari nell’ultima giornata sono stati 362.973. Dall’inizio della pandemia di Coronavirus in Italia i contagi salgono a 3.736.526. I casi attualmente positivi sono 536.361 (-7.969). Nelle ultime 24 ore sono stati 718 i decessi per Covid, per un totale di 113.759 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti sono 3.086.586 (+26.175). Sono 12.288.808 dosi di vaccino somministrate in totale.

I nuovi casi Regione per Regione

I casi totali di Coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 3.736.526. Di seguito la tabella con le cifre comunicate dal ministero della Salute, con i dati relativi agli incrementi Regione per Regione nelle ultime 24 ore:

Lombardia: +3.289

Veneto: +988

Campania: +2.225

Emilia Romagna: +1.488

Piemonte: +1.798

Lazio: +1.363

Toscana: +1.309

Puglia: +1.791

Sicilia: +1.505

Friuli Venezia Giulia: +336

Liguria: +421

Marche: +452

P.A. Bolzano: +110

Abruzzo: +351

Umbria: +201

Calabria: +512

Sardegna: +380

P.A. Trento: +107

Basilicata: +212

Molise: +43

Valle d'Aosta: +65

Tamponi e tasso di positività

I tamponi effettuati in totale in Italia oggi, sommando molecolari e antigenici, sono stati 362.973. Il tasso di positività è al 5,2%.

Ricoveri e terapie intensive

In calo i ricoverati nei reparti Covid degli ospedali. Sono 705 in meno rispetto a ieri i ricoverati nei reparti di area medica per un totale di 28.146 pazienti. I ricoveri in terapia intensiva sono 60 in meno nelle ultime 24 ore. Gli ingressi del giorno in intensiva sono 192 per un totale di 3.603 ricoverati in area critica.