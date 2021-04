Sono 17.221 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 13.708 su circa 102mila tamponi), secondo i dati del bollettino dell'emergenza Covid di oggi, giovedì 8 aprile, resi noti dal Ministero della Salute. I test effettuati tra tamponi antigenici e molecolari nell’ultima giornata sono stati 362.162. Dall’inizio dell’epidemia in Italia i contagi salgono a 3.717.602. I casi attualmente positivi sono 544.330 (-3.507). Nelle ultime 24 ore sono stati 487 i decessi per Covid, per un totale di 112.861 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria (ieri +627 morti). I guariti sono 20.229. La Regione in cui si registra il più alto numero di nuovi contagi su base giornaliera è Lombardia.

I nuovi casi Regione per Regione

I casi totali di Coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 3.717.602. Di seguito la tabella con le cifre comunicate dal ministero della Salute, con i dati relativi agli incrementi Regione per Regione nelle ultime 24 ore:

Lombardia: +2.537

Veneto: +1.241

Campania: +1.933

Emilia Romagna: +1.075

Piemonte: +1.661

Lazio: +1.240

Toscana: +1.153

Puglia: +1.974

Sicilia: +1.287

Friuli Venezia Giulia: +457

Liguria: +387

Marche: +490

P.A. Bolzano: +124

Abruzzo: +277

Umbria: +172

Calabria: +503

Sardegna: +305

P.A. Trento: +164

Basilicata: +163

Molise: +24

Valle d'Aosta: +54

Tamponi e tasso di positività

I tamponi effettuati in totale in Italia oggi, sommando molecolari e antigenici, sono stati 362.162. Il tasso di positività è al 4,8%.

Ricoveri e terapie intensive

Ancora in calo i ricoverati nei reparti Covid degli ospedali. Sono 465 in meno rispetto a ieri i ricoverati nei reparti di area medica per un totale di 28.851 pazienti. I ricoveri in terapia intensiva sono 20 in meno nelle ultime 24 ore. Gli ingressi del giorno in intensiva sono 259 per un totale di 3.663 ricoverati in area critica.