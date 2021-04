Sono 1.933 i nuovi casi di Covid in Campania nelle ultime 24 ore, a fronte di 21.180 tamponi molecolari analizzati. Lo ha comunicato l'Unità di Crisi della Protezione Civile della Regione Campania, nel consueto bollettino quotidiano pubblicato nel primo pomeriggio di oggi. Dei nuovi positivi, tutti emersi dalle analisi dei tamponi molecolari, 572 sono quelli sintomatici, a fronte di altri 1.361 asintomatici.

Sale ancora il numero dei decessi: con i 50 morti registrati nelle ultime 24 ore, la Campania tocca quota 5.703 vittime da inizio pandemia. Stabile il numero dei guariti: 1.979 quelli negativizzatisi ieri, per un totale di 254.178 persone totali. Resta ancora sotto osservazione la pressione sugli ospedali: restano sopra quota 1.700 i ricoveri in Campania dovuti alla pandemia di Coronavirus. Ad oggi, 148 persone sono quelle ricoverate in terapia intensiva, alle quali si aggiungono altre 1.605 persone ricoverate nei reparti di degenza ordinaria.

La Campania intanto ha raggiunto quota un milione di persone vaccinate alle 13.30 di oggi, come spiegato dall'Unità di Crisi regionale: ma di questi, solo 274.367 hanno ricevuto la seconda dose e sono possono dirsi immunizzati dall'infezione da Covid-19. In testa per numero di persone che hanno ricevuto il vaccino, ci sono operatori sanitari, oss ed over-80. Ma resta ancora bassa la quota di soggetti fragili che ha ricevuto la seconda dose e che sono in attesa della nuova convocazione, così come la categoria di forze dell'ordine e di persone nelle RSA che, dunque, non risultano ancora pienamente immunizzate.