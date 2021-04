Sono 2.225 i nuovi positivi al Coronavirus in Campania su 21.149 tamponi molecolari analizzati. Questi i dati comunicati dall'Unità di Crisi della Protezione Civile Regionale della Campania nel consueto bollettino giornaliero. Il tasso di positività torna così a salire, raggiungendo il 10,52% in regione nelle ultime 24 ore. Dati che potrebbero, fatalmente, spingere la Campania verso una ennesima proroga della zona rossa. Dei 2.225 nuovi positivi a Covid-19, ben 763 sono i sintomatici, con 1.462 asintomatici.

Salgono anche i decessi: altre 31 le vittime del Coronavirus registrate nelle ultime 24 ore, che portano il totale a 5.734 persone decedute da inizio pandemia. I guariti del giorno sono 1.967, che portano il totale a 256.145 persone guarite in Campania. Non si attenua la pressione sugli ospedali: sono 148 le persone ricoverate in terapia intensiva, con altre 1.558 ricoverate invece nei reparti di degenza ordinari, per un totale di quasi 1.800 persone ricoverate in tutta la regione a causa del Coronavirus.

Prosegue intanto la campagna vaccinale: ieri superato il milione di dosi somministrate. Oggi, alle ore 12, raggiunta quota 1.025.187 dosi complessive somministrate ai cittadini. Di questi, 745.839 hanno ricevuto la prima dose, mentre altri 279.348 hanno ricevuto anche la seconda e dunque l'immunizzazione dalla malattia. Intanto, De Luca attacca ancora una volta il Governo guidato da Mario Draghi: "Criteri demenziali" quelli usati per decidere i colori delle zone, ha detto durante la consueta diretta Facebook del venerdì. E assicura che "entro giugno Napoli sarà stata tutta immunizzata".