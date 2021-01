Bollettino Coronavirus Italia, 16.310 contagi e 475 morti per Covid: i dati di sabato 16 gennaio

I nuovi casi Covid registrati nelle ultime 24 ore in Italia sono 16.310 per un totale di 2.368.733 dall’inizio dell’emergenza sanitaria. È quanto emerge dal bollettino di oggi, sabato 16 gennaio, diffuso dal ministero della Salute. I morti in 24 ore sono 475. I tamponi effettuati oggi sono 260.704.