Sono 13.447 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 9.789). È quanto emerge dal bollettino di oggi, martedì 13 aprile, del Ministero della Salute. I test effettuati tra tamponi antigenici e molecolari nell’ultima giornata sono stati 304.990. Dall’inizio della pandemia di Coronavirus in Italia i contagi salgono a 3.793.033. I casi attualmente positivi sono 519.220 (-5.197). Nelle ultime 24 ore sono stati 476 i decessi per Covid (ieri erano stati 358), per un totale di 115.088 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti in totale sono 3.158.725 (+18.160). La regione che ha fatto registrare più casi è la Lombardia. Sono 13.286.783 le dosi di vaccino somministrate in totale in Italia e 3.989.383 i vaccinati con seconda dose.

I nuovi casi Regione per Regione

I casi totali di Coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 3.793.033. Di seguito la tabella con le cifre comunicate dal ministero della Salute, con i dati relativi agli incrementi Regione per Regione nelle ultime 24 ore:

Lombardia: +1.975

Veneto: +883

Campania: +1.627

Emilia Romagna: +785

Piemonte: +1.057

Lazio: +1.164

Toscana: +934

Puglia: +1.191

Sicilia: +1.384

Friuli Venezia Giulia: +371

Liguria: +231

Marche: +222

P.A. Bolzano: +144

Abruzzo: +174

Umbria: +109

Calabria: +577

Sardegna: +327

P.A. Trento: +119

Basilicata: +184

Molise: +0

Valle d'Aosta: +48

Tamponi e tasso di positività

I tamponi effettuati in totale in Italia oggi, sommando molecolari e antigenici, sono stati 304.990. Il tasso di positività è al 4,4% (-0,7%).

Ricoveri e terapie intensive

In calo i ricoverati nei reparti Covid degli ospedali. Sono 377 in meno rispetto a ieri i ricoverati nei reparti di area medica per un totale di 26.952 pazienti. I ricoveri in terapia intensiva sono 67 in meno nelle ultime 24 ore. Gli ingressi del giorno in intensiva sono 242 per un totale di 3.526 ricoverati in area critica.