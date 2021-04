Secondo il bollettino di oggi, lunedì 12 aprile, del Ministero della Salute sono 9.789 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore in Italia (ieri erano stati 15.746). I test effettuati tra tamponi antigenici e molecolari nell’ultima giornata sono stati 190.635. Dall’inizio della pandemia di Coronavirus in Italia i contagi salgono a 3.779.594. I casi attualmente positivi sono 524.417. Nelle ultime 24 ore sono stati 358 i decessi per Covid (ieri erano stati 331), per un totale di 114.612 morti dall’inizio dell’emergenza sanitaria. I guariti in totale sono 3.140.565. La regione che ha fatto registrare più casi è la Campania. Sono 13.032.996 le dosi di vaccino somministrate in totale in Italia e 3.924.664 i vaccinati con seconda dose.

I nuovi casi Regione per Regione

I casi totali di Coronavirus registrati in Italia dall’inizio dell’epidemia sono 3.779.594. Di seguito la tabella con le cifre comunicate dal ministero della Salute, con i dati relativi agli incrementi Regione per Regione nelle ultime 24 ore:

Lombardia: +997

Veneto: +587

Campania: +1.386

Emilia Romagna: +1.151

Piemonte: +636

Lazio: +1.057

Toscana: +715

Puglia: +815

Sicilia: +1.110

Friuli Venezia Giulia: +82

Liguria: +306

Marche: +111

P.A. Bolzano: +31

Abruzzo: +90

Umbria: +40

Calabria: +226

Sardegna: +307

P.A. Trento: +24

Basilicata: +75

Molise: +28

Valle d'Aosta: +32

Tamponi e tasso di positività

I tamponi effettuati in totale in Italia oggi, sommando molecolari e antigenici, sono stati 190.635. Il tasso di positività è al 5,1%, in calo di 1,1 punti rispetto a ieri quando era stato del 6,2%.

Ricoveri e terapie intensive

In aumento i ricoverati nei reparti Covid degli ospedali. Sono 78 in più rispetto a ieri i ricoverati nei reparti di area medica per un totale di 27.329 pazienti. I ricoveri in terapia intensiva sono 8 in più nelle ultime 24 ore. Gli ingressi del giorno in intensiva sono 167 per un totale di 3.593 ricoverati in area critica.