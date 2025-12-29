Boccone va di traverso e lo soffoca, Giuseppe muore in pizzeria mentre festeggia con i familiari

Una serata in pizzeria coi familiari più stretti per festeggiare una ricorrenza, risate e conversazioni, poi all’improvviso Giuseppe che non riesce più a respirare per un boccone di traverso, collassa e muore poco dopo nonostante l’intervento dei presenti e poi dei sanitari del 118. È la tragedia costata la vita a Giuseppe Mocellin, 53enne di Pove del Grappa, in provincia di Vicenza, deceduto sabato sera in una pizzeria di Bassano del Grappa, sempre nel Vicentino.

Il dramma in pochi attimi davanti a genitori e fratelli che con lui si erano riuniti nel locale per trascorrere una serata insieme. Come ricostruisce Il Giornale di Vicenza, mentre mangiavano tutti insieme, l’uomo ha iniziato ad avere difficoltà respiratorie sempre più gravi. Nei primissimi momenti si era pensato a un malore improvviso ma poco dopo si è capito che il 53enne era vittima di un boccone di cibo che si era infilato nella trachea ostruendogli le vie respiratorie.

Sia i familiari sia i gestori della pizzeria hanno provato a soccorrerlo mentre era già partita la chiamata di emergenza al 118 ma ogni sforzo purtroppo si è rivelato vano. I sanitari del Suem 118 hanno provato anche un disperato trasporto in ospedale ma neanche questo è servito e i medici si sono dovuti arrendere dichiarando il decesso di Giuseppe Mocellin poco dopo il suo accesso in pronto soccorso.

Una tragedia nel pieno delle festività natalizie che ha sconvolto la famiglia e l’intera comunità dove i Mocellin sono molto conosciuti. Giuseppe infatti è fratello di Alessandro Mocellin presidente delle Latterie Vicentine. Tanti i messaggi di solidariertà e vicinanza ai parenti che si preparano ora all'ultimo saluto al loro congiunto con i funerali fissati per mecoledì prossimo 31 dicembre nella parrocchiale di Pove.