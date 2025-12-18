Blitz della polizia nel centro sociale Askatasuna dopo l’assalto a La Stampa: “Ingente dispiegamento di forze”

“Un ingente dispiegamento di polizia, camionette e idranti fuori dall’Askatasuna, sono bloccate anche le vie circostanti. É in corso la perquisizione” confermano dal centro sociale di Torino spiegando che il blitz è riconducibile “alla mobilitazione degli ultimi mesi”.

Una vasta operazione di polizia con perquisizioni a tappeto è in corso dalle prime luci dell’alba di oggi, giovedì 18 dicembre, nella sede del centro sociale Askatasuna di Torino, in Corso Regina Margherita. Le perquisizioni sarebbero collegate all'inchiesta sugli assalti alle Ogr, a Leonardo e alla sede del quotidiano La Stampa, avvenuti mesi scorsi durante le manifestazioni pro Palestina nel capoluogo piemontese.

Sul posto sono stati fatti confluire decine di agenti dei reparti mobili della polizia, che hanno circondato l’edificio insieme i carabinieri in assetto antisommossa. Presenti anche gli agenti della Digos per effettuare perquisizione in tutto lo stabile occupato. Nell’ambito della stessa operazione, la polizia di stato ha fatto scattare anche perquisizioni a carico di diversi esponenti e militanti riconducibili al centro sociale e a collettivi studenteschi.

La notizia del blitz delle forze dell’ordine, mentre all'interno dell'edificio c'erano alcune persone che stavano dormendo, in poco tempo è circolata tra i militanti con un tam tam che ha chiamato a raccolta gli attivisti che si sono radunati davanti alla sede del centro sociale Askatasuna.

“Un ingente dispiegamento di polizia, camionette e idranti fuori dall’Askatasuna, sono bloccate anche le vie circostanti. É in corso la perquisizione del centro sociale e delle case di alcuni compagni e compagne per un’operazione legata a diverse iniziative di mobilitazione degli ultimi mesi” spiegano sui social gli attivisti pubblicando anche le foto dell’operazione.

“Data la presenza significativa di agenti è ancora da accertare l’entità effettiva dell’operazione e non si esclude un possibile sgombero” aggiungono dal centro sociale. Sul posto in poco tempo sono accorsi decine di attivisti che però sono stati tenuti a distanza dagli agenti. La viabilità in corso Regina a Torino comunque è stata bloccata dalla polizia municipale e anche la linea di tram in quel tratto è stata interrotta.