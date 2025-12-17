Bimbo urta una corona d’oro dal valore di 300mila euro in mostra a Pechino e la distrugge: il video

Un bimbo ha urtato e distrutto una corona d’oro durante un’esposizione a Pechino

Un bimbo ha fatto cadere una preziosa corona nuziale in oro durante un'esposizione a Pechino. Tutta la scena è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza presenti all'interno della sala e il video è stato poi diffuso dalla blogger Zhang Kaiyi che ha organizzato l'evento insieme al marito, artefice del gioiello. Secondo le stime, il valore della corona ammonterebbe a circa 300 mila euro, e il danno a 50 mila.

Il video è stato postato dalla blogger cinese sui suoi canali social e immediatamente è diventato virale in tutto il mondo. Nelle immagini si vedono due ragazzini, uno con un cappotto blu e l'altro con un cappello giallo, mentre guardano la teca e la riprendono con il telefono. A un certo punto, il bambino con il cappotto blu spinge con la mano il vetro e lo fa cadere insieme alla corona che cade al suolo.

Quella corona era un pezzo unico, realizzato dal marito della blogger in occasione del loro matrimonio. Oltre al valore economico dato dai materiali e dalla sua artigianalità aveva quindi anche una grande importanza sentimentale.

Zhang condividendo il video, ha spiegato il valore inestimabile di quell'oggetto per lei e per la sua famiglia, sottolineando anche come nell'invito alla mostra ci fosse una esplicita raccomandazione rivolta ai visitatori di non toccare gli oggetti esposti.

Fortunatamente la corona era assicurata, e la donna ha fatto sapere che non chiederà un risarcimento alla famiglia del bambino. In caso contrario, un potenziale risarcimento avrebbe potuto comprendere oltre ai costi necessari per la riparazione materiale anche i danni immateriali.

Recentemente, si è verificato un episodio simile in Italia: durante una mostra sul Rinascimento nel complesso di Santa Giulia a Brescia una donna è inciampata e ha squarciato la tela di un’opera del Moretto risalente al 1500.