Bimbo "sparisce" mentre è al ristorante coi genitori: lo trovano i Carabinieri a un km di distanza Momenti di paura a Catania per un bambino di 7 anni che si era allontanato dal ristorante dov'era con i genitori e che è stato ritrovato dai Carabinieri dopo una mezz'oretta mentre passeggiava spaesato a un chilometro di distanza.

A cura di Susanna Picone

Il bambino ritrovato dai Carabinieri

Un bambino che si allontana dai genitori e si perde e le ricerche dei carabinieri che scattano immediatamente. Sono stati momenti di paura quelli registrati nel pomeriggio di ieri a Catania, ma fortunatamente la storia ha un lieto fine. Il piccolo, grazie alle ricerche dei Carabinieri del Radiomobile di Catania e del Reggimento a cavallo, è stato ritrovato nel giro di una mezz’ora circa.

Secondo quanto ricostruiscono i militari dell’Arma, a contattare impaurita il 112 era stata la mamma del bimbo: diceva, allarmata, che il figlio di 7 anni si era allontanato in un attimo di distrazione sua e del marito mentre si trovavano in un noto ristorante di piazza Alcalà. La mamma riferiva che probabilmente il bimbo si era perso nella zona compresa tra gli archi della marina e via Plebiscito.

Ricevuta la descrizione del bambino subito la centrale ha diramato le ricerche concentrando tutte le autoradio, le pattuglie moto-montate e i Carabinieri a cavallo nella zona.

I Carabinieri in quei minuti concitati hanno controllato tutte le strade e i negozi adiacenti il luogo dell’allontanamento mentre i colleghi del “Reggimento a cavallo” pattugliavano l’affollatissima piazza Duomo, sfruttando la loro posizione privilegiata, cercavano di individuare dall’alto il bimbo tra la folla.

Nel frattempo la Centrale Operativa ha coordinato il dispositivo, fornendo continue indicazioni sulle ricerche fino a quando è arrivata una telefonata al 112 che segnalava la presenza di un bambino tra via Plebiscito e via Garibaldi. Il bimbo, spaesato, stava camminando in quella zona della città, a circa un chilometro di distanza dal ristorante in cui si trovava coi genitori.

Immediatamente una gazzella lo ha raggiunto, “recuperato” e portato dalla sua mamma. E prima di salutare i Carabinieri il bimbo ha chiesto di fare una foto con loro.