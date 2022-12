Bimbo sfuggito ai nonni e trovato ferito, ipotesi auto pirata: il piccolo è in prognosi riservata È al momento contro ignoti il fascicolo aperto dalla Procura di Imperia per far luce su quanto accaduto al bimbo di sei anni trovato gravemente ferito dai nonni, ai quali era affidato, a Ventimiglia. Il reato ipotizzato è quello di lesioni.

A cura di Susanna Picone

Per tentare di far luce su quanto accaduto lunedì scorso a Ventimiglia, dove un bambino di sei anni è stato trovato gravemente ferito in strada dai nonni, la Procura di Imperia ha aperto un fascicolo, al momento contro ignoti. Il reato ipotizzato è quello di lesioni.

Gli inquirenti dovranno ricostruire quanto accaduto al piccolo, che ora è ricoverato in condizioni critiche all'ospedale Gaslini di Genova. Il bambino, secondo quanto ricostruito, è stato trovato lunedì scorso riverso sull’asfalto in via Gallardi a Ventimiglia, non lontano da casa. Il piccolo era stato affidato ai nonni, che lo avevano perso di vista per qualche minuto prima di ritrovarlo a terra ferito.

I nonni lo hanno caricato in auto e portato fino in piazza della Costituente, dove lavora il padre, e da qui hanno allertato i soccorsi. Con l’elisoccorso Grifo del 118 il bambino è stato portato all’ospedale Gaslini, dove è ricoverato in coma farmacologico e resta in prognosi riservata.

Ha lesioni a milza, polmoni e diverse fratture, tra cui quelle ad otto vertebre. I medici che lo hanno soccorso ritengono che le ferite riportate dal bambino siano compatibili con un investimento da parte di un'auto. Questa in effetti la prima ipotesi dei nonni, che alla polizia intervenuta dopo l’incidente avevano dichiarato che il nipotino era stato travolto da un’auto pirata dopo che loro lo avevano perso di vista.

Indagini sono in corso per accertare cosa sia veramente accaduto. All’esame della polizia ci sono i filmati di una telecamera della zona in cui è avvenuto l’incidente. Intanto, da parte del padre del piccolo l’appello al presunto responsabile: “Chi ha investito mio figlio deve subito costituirsi”.