Brunico, il mistero dei 268 denti d'oro trovati in un'auto Due persone, un 29enne e 50enne, entrambi dell'Est Europa, incensurati, sono finiti negli scorsi giorni in tribunale a Bolzano con l'accusa di furto con scasso e ricettazione. Due anni fa erano stati trovati in macchina con 268 denti con otturazioni in oro. Non avevano voluto dare spiegazioni sulla provenienza.

A cura di Biagio Chiariello

immagine di repertorio

Ben 268 denti con otturazioni d’oro sono stati trovati nell'auto di due malviventi: un 29enne e un 50enne, cittadini dell'est Europa, a Brunico, comune della provincia autonoma di Bolzano in Trentino-Alto Adige. Ma andiamo con ordine.

La vicenda risale infatti all'ottobre del 2022 ma è emerso soltanto ora che i due accusati sono finiti in tribunale a Bolzano. Attualmente, va detto, sono incensurati e a piede libero.

Tutto è cominciato quando i due sono stati fermati dai carabinieri dopo il furto avvenuto in un appartamento a Brunico. Le forze dell'ordine erano subito giunte sul posto dopo l'allarme lanciato dal proprietario della casa che era riuscito a fotografare l'auto dei presunti ladri perché insospettito dal fatto di non averla mai visto in giro prima di quel giorno.

Poco dopo i militari dell'Arma avevano fermato i sospettati: nel bagagliaio della loro macchina erano stati scoperti arnesi da scasso e una parte della serratura che era stata forzata, oltre al ì bottino poi restituito al legittimo proprietario.

Ma la parte più significativa è arrivata all’apertura del vano porta oggetti: 268 denti con otturazioni in oro, dei quali i ladri non avevano voluto indicare la provenienza. Nei giorni scorsi, come accennato, sono finiti negli scorsi giorni in tribunale a Bolzano con l'accusa di furto con scasso e ricettazione.

C'è da dire che sempre nella zona di Brunico ieri 17 aprile i carabinieri hanno arrestato un 20enne per detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e hanno sequestrato 200 grammi di droga per 344 dosi di cocaina e 1363 dosi di hashish.