Lascia un biglietto allarmante e si allontana da scuola: Giovanni scomparso a 21 anni a Camposampiero Giovanni Boaretto frequenta l'istituto Newton Pertini di Camposampiero, in provincia di Padova. Stamattina è uscito di scuola dopo la prima ora e poi è sparito nel nulla. La sua auto è stata trovata vicino alla stazione dei treni.

A cura di Biagio Chiariello

Giovanni Boaretto

Giovanni Boaretto, 21 anni, studente di Villanova di Camposampiero, nel cuore del Veneto, è sparito nel nulla nella mattinata di oggi, 10 aprile.

Il ragazzo, come di consuetudine, insieme alla sorella si era recato nella scuola che frequenta, l'istituto Newton Pertini, ma dopo aver chiesto il permesso di recarsi in bagno durante la prima ora di lezione, non ha più fatto ritorno in classe. Sul banco avrebbe lasciato "un biglietto con un messaggio preoccupante", si legge nell'appello lanciato sui social.

La famiglia, allertata dall'istituto, ha immediatamente denunciato la scomparsa ai carabinieri e diffuso un appello attraverso i social media, nella speranza di raccogliere informazioni che possano aiutare a ritrovare il 21enne. Il suo telefono cellulare risulta spento.

Un particolare che potrebbe rivelarsi fondamentale nell'ambito delle indagini è il fatto che la sua auto è stata ritrovata nei pressi della stazione dei treni di Camposampiero. Da quanto riportato, Giovanni aveva concluso una relazione sentimentale da circa un mese con una ragazza.

Le autorità locali e i carabinieri stanno lavorando incessantemente per ritrovarlo. Chiunque avesse avvistamenti del ragazzo o informazioni potenzialmente utili è invitato a contattare immediatamente le forze dell’ordine.

Questo l'appello dello zio:

URGENTISSIMO STIAMO CERCANDO GIOVANNI BOARETTO (mio nipote) nella mattina di oggi (10\04\2024 ) è uscito da scuola lasciando un biglietto preoccupante Indossa un giubbotto verde marcio e una felpa chiara. Può guidare una volkswagen UP bianca Targa FR420HK zona Camposampiero (Pd)