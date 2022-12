Nonni perdono di vista il nipotino, poco dopo lo trovano riverso sull’asfalto: il bambino è grave Ancora incerta la dinamica di quanto accaduto ieri a Ventimiglia, dove un bambino di sei anni è rimasto gravemente ferito ed è stato portato al Gaslini di Genova. Secondo i nonni potrebbe essere stato investito da un’auto pirata.

A cura di Susanna Picone

I nonni che per qualche minuto perdono di vista il nipotino di sei anni, il bambino che viene ritrovato sull’asfalto davanti casa, gravemente ferito. È quanto successo ieri, lunedì 19 dicembre, a Ventimiglia e la dinamica di quanto accaduto non appare ancora chiara.

Del bambino si sa che è stato soccorso dai sanitari ed è arrivato in gravi condizioni all'ospedale Gaslini di Genova dopo l’incidente, avvenuto in via Gallardi a Ventimiglia.

Secondo una primissima ricostruzione, il bambino rimasto ferito si trovava ieri insieme ai nonni i quali hanno dichiarato di averlo perso di vista e di essere andati a cercarlo, finché non lo hanno trovato riverso sull'asfalto davanti casa. Il nipotino era a terra ferito e privo di conoscenza.

I nonni a quel punto hanno deciso di metterlo in macchina e portarlo fino in piazza della Costituente, nel centro cittadino, prima di avvisare i soccorsi. Sul posto è arrivato quindi il personale sanitario che ha trovato il bambino in condizioni critiche. Presentava un trauma a spalla e polso sinistro e un trauma polmonare.

Quindi il bambino è stato intubato e trasferito in elicottero all'ospedale di Genova in codice rosso di massima gravità. Sulla dinamica dell’accaduto sono in corso le indagini da parte del commissariato di polizia: secondo i nonni, il bambino potrebbe essere stato investito da un'auto pirata.