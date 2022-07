Bimbo gioca con l’accendisigari in cameretta: appicca un incendio e la mamma muore tra le fiamme Chloe Doggett, 28 anni, è rimasta intrappolata in una stanza della casa nella quale viveva in Galles. Le fiamme non le hanno dato scampo.

A cura di Biagio Chiariello

Una donna britannica è rimasta uccisa in un incendio in casa appiccato incidentalmente da un bambino che giocava con un accendisigari. Chloe Doggett, 28 anni, viveva n una casa a Tonypandy, nella Rhondda Valley, in Galles, il 21 settembre dello scorso anno quando è avvenuto il dramma.

I vigili del fuoco sono riusciti a tirarla fuori dalla proprietà mentre le fiamme hanno distrutto l'ultimo piano dell'abitazione. Ma nonostante i tentativi di salvarla, la ragazza è stata dichiarata morta al Morriston Hospital tre giorni dopo.

La polizia del Galles del Sud ha inizialmente maturato qualche sospettato nei confronti del fidanzato della 28enne, ma l'indagine penale è stata archiviata dopo che uno dei bambini nella proprietà ha ammesso di aver appiccato l'incendio.

Leggi anche Incendio a Napoli, fiamme sulla collina tra Posillipo e Fuorigrotta

La detective Stacey Vincent ha interrogato il piccolo che avrebbe "descritto di aver acceso il fuoco e di aver usato un accendino". Pare che il bambino avesse in precedenza rivelato a un membro della famiglia di aver dato fuoco a un "orsacchiotto". Tutti gli adulti in casa erano fumatori e al medico legale è stato spiegato che numerosi accendini e posacenere sono stati trovati in varie zone della proprietà.

Secondo la Corte in casa non erano presenti allarmi antincendio o altre apparecchiature di sicurezza. Al momento della prima chiamata ai vigili del fuoco alle 16:37, Chloe Doggett e il suo ragazzo erano nella sua camera da letto all'ultimo piano, e la 28enne era in chiamata FaceTime con la sua migliore amica Phillipa Stevens.

Quest'ultima ha detto che l'amica "era felice", ma poi ha sentito quella che sembrava una donna che urlava e poi un uomo che gridava "Chloe". La ragazza si sarebbe alzata dal letto per avvicinarsi alla porta "con intensità", gettando il telefono a terra.

Il fidanzato ha invece spiegato di aver visto un bambino nella stanza di fronte che veniva avvolta dalle fiamme: "Il mio istinto naturale è stato di correre attraverso il fuoco e afferrarlo". ‘Non mi ero reso conto che Chloe fosse ancora in camera da letto finché non sono uscito".

Sul posto sono intanto intervenuti i vigili del fuoco, ma non sono riusciti a salire le scale a causa del fumo nero che copriva il pianerottolo. Sono stati fatti diversi tentativi per rompere la finestra della camera dall'esterno usando un barattolo di vernice, un martello e una scala a pioli, ma non hanno avuto successo.

L'esperta di analisi del sangue Penelope Griffiths ha affermato che le ferite alle braccia e al corpo della signora Doggett e il sangue trovato sulla finestra, sulla porta della camera da letto e sull'armadio erano coerenti con il suo tentativo di rompere la finestra per scappare. La 28enne ha poi perso i sensi e non si è più ripresa.