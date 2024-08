video suggerito

Bimbo di tre anni muore dopo esser caduto in un canale irriguo in provincia di Ascoli Piceno Un bambino di 3 anni è morto dopo essere caduto in un canale di irrigazione a Spinetoli, in provincia di Ascoli Piceno. Sono stati i genitori i primi a dare l'allarme dopo aver perso di vista il piccolo. Attorno alle 19 la tragica scoperta.

A cura di Giulia Casula

Un bambino di 3 anni è morto dopo essere caduto in un canale di irrigazione a Spinetoli, in provincia di Ascoli Piceno. È stata la famiglia, di origine straniera, a dare per prima l'allarme dopo averlo perso di vista.

Dopo la segnalazione dei genitori sono cominciate le ricerche che si sono concluse, attorno alle 19, con la tragica scoperta. Il bimbo, che si trovava in quella località con il padre e la madre, è stato ritrovato in acqua da parte di due passanti che hanno immediatamente allertato i vigili del fuoco e le forze dell'ordine.

In particolare, il canale in cui è caduto risulterebbe profondo circa un metro e mezzo. Attualmente, sono in corso accertamenti per chiarire le dinamiche dell'incidente.

Sul posto sono intervenuti anche i soccorsi del 118 che hanno tentato a lungo di rianimare il piccolo, ma senza successo. Quando è stato recuperato il bambino si trovava a una distanza di circa 400 metri dall'ultima volta in cui era stato visto, ma le sue condizioni sono apparse sin da subito disperate.

Nonostante i tentativi di rianimazione da parte dei soccorritori, il bimbo è deceduto poco dopo e anche l’eliambulanza, partita per soccorrere il piccolo, è stata rimandata indietro.