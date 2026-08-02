Bimbo di 9 anni precipita nel vuoto per 20 metri, stava a un campo scout: il padre riusciva a sentire la sua voce

Il bambino è stato soccorso in elicottero dopo una caduta di venti metri in comune di Raveo, in Friuli Venezia Giulia. È scivolato, ruzzolato per quindici metri e poi è caduto per altri venti. La caduta probabilmente attutita dalla vegetazione.

Un grave incidente si è verificato oggi a Raveo, nella provincia di Udine in Friuli Venezia Giulia, dove un bambino di nove anni che stava partecipando a un capo scout è precipitato per decine di metri nel vuoto.

Fortunatamente, la folta vegetazione ha attutito la caduta e salvato la vita del bambino, ora ricoverato in ospedale con traumi multipli. Dopo essere stato recuperato il piccolo è stato soccorso e trasportato in elicottero all'ospedale di Udine.

Secondo quanto reso noto dal Soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia, il bambino è scivolato sul bordo di un ciglio boschivo coperto di fogliame, non distante dalle tende dell’accampamento installate nei pressi di una radura dove arriva una strada asfaltata che va verso Pani. Dopo essere ruzzolato per circa 15 metri, è caduto in un precipizio per una ventina di metri.

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L'allarme alla Sala operativa regionale emergenza sanitaria è scattato intorno alle 12 di oggi e sul posto sono arrivati l'elisoccorso, la stazione di Forni Avoltri (Udine) del Soccorso alpino, la Guardia di finanza, un'ambulanza e i Vigili del fuoco. Il bambino, nonostante il volo di decine di metri, sarebbe sempre rimasto cosciente tanto che il padre che era in zona riusciva a sentire la sua voce, ma nessuno riusciva a vederlo dall’alto.

A individuarlo e poi raggiungerlo sono stati i tecnici dei soccorsi che si sono calati con le corde per venti metri e, dopo un lavoro di sfoltimento della vegetazione necessario per garantire le manovre di sicurezza, hanno potuto stabilizzare il bambino e caricarlo sull'eliambulanza per portarlo in ospedale.