Bimbo di 6 anni precipita dal balcone di casa a Reggio Emilia: è grave, indagini in corso Paura a Pieve Modolena, frazione di Reggio Emilia, dove un bambino di 6 anni è precipitato dal balcone di casa al primo piano facendo un volo di circa 4 metrI: è ricoverato in ospedale in gravi condizioni. Indagini in corso.

A cura di Ida Artiaco

Immagine di repertorio.

Attimi di apprensione a Reggio Emilia dopo che è un bambino di sei anni è precipitato dal balcone al primo piano della palazzina dove vive con la famiglia. Il piccolo è stato subito trasferito in ospedale: le sue condizioni sono gravi, si troverebbe in terapia intensiva ma non sarebbe in pericolo di vita.

Tutti è cominciato questa mattina alle 7.45 quando il bambino, che si trovava a casa in via Corelli nella frazione di Pieve Modolena, è precipitato dal balcone facendo un volo di circa quattro metri. Immediati i soccorsi con un'automedica e un'ambulanza che hanno trasportato d'urgenza il piccolo all'ospedale Santa Maria Nuova, dove è giunto in codice rosso e dove i medici hanno riscontrato la presenza di traumi e fratture molto serie.

Sul posto anche gli agenti della Questura che stanno indagando per ricostruire la dinamica dell'accaduto e valutare eventuali responsabilità dei genitori.

Solo qualche giorno fa un incidente simile si è verificato in provincia di Macerata, dove un bambino di nemmeno due anni è precipitato dal balcone di casa sua a Civitanova Marche. Il drammatico fatto si è verificato nella tarda serata di sabato scorso in un condominio di case popolari del comune costiero. È stato ricoverato ad Ancona. A dare l'allarme erano stati i parenti del piccolo, che pare fossero in casa in quel momento. Tra di loro la madre del bimbo che è stata la prima a raggiungere la strada dove il piccolo giaceva a terra cercando di attirare l’attenzione dei passanti e chiedere aiuto.