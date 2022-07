Bimbo di 4 anni si perde in spiaggia: il padre se ne accorge un’ora dopo I fatti domenica 3 luglio sulla spiaggia di Pescara antistante lungomare Matteotti. L’emergenza ha mobilitato i bagnini e i titolari del Lido L’Adriatica.

A cura di Biagio Chiariello

Un bimbo di 4 anni è stato ritrovato domenica 3 luglio mentre vagava sulla spiaggia di Pescara, nei pressi del lungomare Matteotti. Il padre è stato rintracciato solo dopo un'ora: si trovava sotto l'ombrellone a qualche centinaio di metri e, stando alle testimonianze, non si era accorto di nulla. A riportarlo è il Messaggero.

La testimonianza

Il bambino arrivava dallo stabilimento La Tramontana – ha raccontato Stefano Baldassarre del Lido L'Adriatica – era disorientato e piangeva, chiedendo aiuto. "Con i nostri bagnini l'abbiamo subito assistito cercando di capire chi fosse. Quand'era ormai passata un'ora, è stata una persona amica di famiglia del bambino che passando in spiaggia lo ha riconosciuto e si è subito messo in contatto per telefono con il papà: quest'ultimo è rimasto di stucco sentendo la notizia, ma nel giro di pochi minuti ha potuto riabbracciare il figlioletto".

Il caso simile a Rimini

Situazioni di emergenza come questa sono quasi all'ordine del giorno in estate. Un episodio analogo era avvenuto la domenica precedente, 26 giugno, sempre in zona Adriatico, sul litorale riminese, dove un bambino di 11 anni si era allontanato dal padre e risultava irrintracciabile. Erano le 11.3o e solo intorno alle 17.30, il ragazzino è stato rintracciato al bagno 125, molto distante dunque rispetto alla ‘base di partenza’, che era il 31, grazie all' intervento della Polizia Municipale che, avvisata dell’accaduto, ha attivato immediatamente le pattuglie in servizio del Nucleo Antiabusivismo operanti sui lidi. Padre e figlio erano a Rimini per l’ultimo giorno di vacanza, prima del rientro odierno a Bolzano, la loro città.