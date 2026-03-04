Bimbo di 2 anni trovato da solo in strada a Sassuolo, la madre lo cercava disperatamente: “Vitale rete di vicinato”

La scena a lieto fine con l’abbraccio tra madre e figlio grazie soprattutto alle segnalazioni puntuali delle reti di vicinato dei residenti che si sono rivolti alla polizia locale e hanno evitato una possibile tragedia.

Un bambino di 2 anni è stato trovato in strada mentre vagava completamente da solo in una zona molto trafficata a Sassuolo, nel Modenese. Il piccolo è stato notato ieri pomeriggio da alcuni residenti della zona che fanno parte dei gruppi di Controllo di Vicinato e quindi segnalato immediatamente alla polizia locale che è intervenuta in breve tempo mettendolo al sicuro. Dopo averlo tranquillizzato, gli stessi agenti poi si sono messi in cerca della sua abitazione riuscendo a risalire alla sua famiglia che lo stava cercando disperatamente.

Quando gli agenti hanno bussato alla porta col piccolo in braccio, la madre era in uno stato di totale shock proprio perché non riusciva a trovare il bimbo che sarebbe sfuggito al suo controllo dileguandosi in strada. Alla vista degli agenti, la donna è scoppiata in un pianto liberatorio riabbracciando il bimbo. La scena a lieto fine con l’abbraccio tra madre e figlio grazie soprattutto alle segnalazioni puntuali delle reti di vicinato che hanno evitato una possibile tragedia.

Quando è stato avvistato e poi salvato, il piccolo infatti camminava da solo tra via Gorrieri e via Ancora, una zona caratterizzata da un intenso passaggio di veicoli. Fondamentale la collaborazione tra i residenti una pattuglia della Polizia Locale, impegnata nel servizio di prossimità nella Zona Ancora – Pista.

"Un episodio che dimostra quanto sia fondamentale la rete del controllo di vicinato” ha confermato il sindaco di Sassuolo, Matteo Mesini, aggiungendo: “La collaborazione attiva tra residenti e forze dell'ordine è il cuore pulsante della sicurezza urbana: essere sentinelle attente del proprio quartiere significa prendersi cura gli uni degli altri. "Voglio esprimere il mio più profondo ringraziamento agli agenti della Polizia Locale e ai cittadini che, con prontezza e senso di comunità, hanno evitato che una situazione di potenziale pericolo si trasformasse in tragedia".