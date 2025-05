video suggerito

Bimbo di 2 anni salvato con il primo intervento al mondo con chirurgia robotica ed Ecmo al Gaslini Il piccolo era a rischio di grave insufficienza respiratoria per una malformazione. È stato salvato grazie al primo intervento al mondo con chirurgia robotica ed Ecmo su un bimbo così piccolo, condotta all'ospedale Gaslini di Genova.

A cura di Antonio Palma

Un bambino di 2 anni affetto da una rara e complessa malformazione della trachea e dei bronchi è stato salvato grazie al primo intervento al mondo con Chirurgia robotica e Ecmo su un bimbo così piccolo, condotta all'ospedale Gaslini di Genova. Il piccolo era a rischio di grave insufficienza respiratoria e dunque era necessario intervenire subito ma i medici dell'ospedale pediatrico ligure hanno deciso di procedere diversamente rispetto al trattamento tradizionale che si usa in casi simili.

Di solito infatti si procede con un intervento altamente invasivo tramite circolazione extracorporea in sternotomia, ovvero l'incisione longitudinale dello sterno. Una procedura che però ha molte conseguenze per i pazienti come rischi di dolore acuto, infezioni, sanguinamento e tempi di recupero lunghi. Per questo, grazie a un'equipe multidisciplinare specializzata nel trattamento delle malformazioni tracheali, si è scelto di adottare un approccio alternativo e mini-invasivo. Per la prima volta al mondo, è stato utilizzato un approccio combinato tra chirurgia robotica e supporto ECMO (ossigenazione extracorporea) su un bambino di soli 10 kg.

Si tratta di una tipologia d'intervento già utilizzata negli adulti ma mai descritta nella letteratura mondiale in un paziente pediatrico. L'intervento chirurgico sul bambino è perfettamente riuscito e piccolo paziente è stato estubato dopo pochi giorni iniziando a respirare autonomamente. Oggi sta bene, è stato dimesso ed è a casa.

"Si tratta di un intervento innovativo e molto complesso nel bambino piccolo che dimostra quanto la tecnologia, se ben integrata con l'esperienza clinica, possa cambiare il futuro della chirurgia pediatrica" ha spiegato il professor Girolamo Mattioli, direttore del Dipartimento di Scienze Chirurgiche del Gaslini, aggiungendo: "È un risultato che si basa su anni di lavoro e su quasi 600 interventi pediatrici robotici eseguiti al Gaslini. Questo caso è il primo al mondo per età, peso e complessità, e rappresenta bene la filosofia del nostro Istituto: innovare per migliorare le cure dei bambini”.

"La chirurgia robotica, il trattamento delle malformazioni tracheali e le metodiche di ossigenazione (Ecmo) sono punti di forza del Gaslini dove la tecnologia ha raggiunto livelli elevati, grazie alle strategie delle Direzioni, per ridurre al minimo il traumatismo e quindi la rapida ripresa della vita normale" ha concluso Mattioli.