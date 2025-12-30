Bimbo di 10 anni scivola e cade dal terrazzo mentre gioca ad Arezzo: trasportato in elicottero a Firenze

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il bambino stava giocando sul terrazzo di casa quando si sarebbe arrampicato sulla balaustra scivolando e precipitando al suolo da un’altezza di circa otto metri.

Un bambino di 10 anni è ricoverato in gravi condizioni a Firenze dopo essere caduto dal terrazzo mentre giocava in casa ad Arezzo in una palazzina alla periferia della città toscana. L’incidente nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì 30 dicembre, intorno alle 8, in un edificio residenziale in di via Tortaia. Dopo l’allarme da parte dei presenti, immediato l’intervento dei soccorsi del 118, giunti tempestivamente sul luogo della caduta.

I medici hanno stabilizzato il piccolo sul posto prima del trasporto in ospedale. Vista la gravità della dinamica e l’età del minore, è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero di emergenza che è atterrato in zona per un immediato trasferimento in pronto soccorso. Il piccolo così è stato caricato sull’eliambulanza e trasferito in codice rosso di massima urgenza direttamente all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove è stato ricoverato. Dopo gli esami del caso, fortunatamente i medici avrebbero escluso il periocolo di vita anche se il bimbo rimane ricoverato in condizioni serie dopo aver riportato varie lesioni.

Sul luogo dell’accaduto è accorsa successivamente anche la polizia che ha fatto scattare le indagini per ricostruire i fatti avviando anche l’ascolto dei presenti e degli eventuali testimoni della caduta. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il bambino stava giocando sul terrazzo di casa in un appartamento al secondo piano quando si sarebbe arrampicato sulla balaustra scivolando e precipitando al suolo da un'altezza di circa otto metri.