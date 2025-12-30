Attualità
video suggerito
video suggerito

Bimbo di 10 anni scivola e cade dal terrazzo mentre gioca ad Arezzo: trasportato in elicottero a Firenze

Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il bambino stava giocando sul terrazzo di casa quando si sarebbe arrampicato sulla balaustra scivolando e precipitando al suolo da un’altezza di circa otto metri.
Leggi tutte le notizie di Fanpage.it nel tuo feed Google.
A cura di Antonio Palma
0 CONDIVISIONI
Immagine

Un bambino di 10 anni è ricoverato in gravi condizioni a Firenze dopo essere caduto dal terrazzo mentre giocava in casa ad Arezzo in una palazzina alla periferia della città toscana. L’incidente nelle prime ore della mattinata di oggi, martedì 30 dicembre, intorno alle 8, in un edificio residenziale in di via Tortaia. Dopo l’allarme da parte dei presenti, immediato l’intervento dei soccorsi del 118, giunti tempestivamente sul luogo della caduta.

I medici hanno stabilizzato il piccolo sul posto prima del trasporto in ospedale. Vista la gravità della dinamica e l’età del minore, è stato richiesto anche l’intervento dell’elicottero di emergenza che è atterrato in zona per un immediato trasferimento in pronto soccorso. Il piccolo così è stato caricato sull’eliambulanza e trasferito in codice rosso di massima urgenza direttamente all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze dove è stato ricoverato. Dopo gli esami del caso, fortunatamente i medici avrebbero escluso il periocolo di vita anche se il bimbo rimane ricoverato in condizioni serie dopo aver riportato varie lesioni.

Sul luogo dell’accaduto è accorsa successivamente anche la polizia che ha fatto scattare le indagini per ricostruire i fatti avviando anche l’ascolto dei presenti e degli eventuali testimoni della caduta. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, il bambino stava giocando sul terrazzo di casa in un appartamento al secondo piano quando si sarebbe arrampicato sulla balaustra scivolando e precipitando al suolo da un'altezza di circa otto metri.

Attualità
0 CONDIVISIONI
Immagine
Live
manovra
2026
Ok a legge di Bilancio con 216 sì e 126 no, Meloni: "Manovra seria, risorse per famiglie"
Pensioni, tutte le novità approvate nella Manovra 2026
Irpef, la tabella delle nuove aliquote: la simulazione e chi paga più tasse con i nuovi scaglioni
Tutti i nuovi bonus approvati nella legge di bilancio
Rottamazione quinquies delle cartelle, quali debiti si possono saldare
Stipendi, le regole su straordinari e notturno
Una campagna per ricordare alle donne fino a quando sono fertili: l'idea che piace a destra e sinistra
Gli hotel sono imprese esportatrici perché ospitano gli stranieri: la bizzarra richiesta di Fratelli d'Italia
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
Attualità
api url views