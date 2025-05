video suggerito

Bimbi fuggono dall'asilo e vengono ritrovati nel giardino di casa: "A scuola nessuno se n'era accorto" In una scuola nel Trevigiano due bambini hanno approfittato forse di un cancello rotto per uscire dall'asilo e andare a casa di uno dei due: hanno camminato per oltre un chilometro e poi hanno continuato a giocare nel giardino di casa. Senza che la scuola si accorgesse di nulla. A capire cosa stava accadendo è stato il papà che si è trovato i piccoli fuori dalla porta.

A cura di Giorgia Venturini

Due bambini di un asilo si sono allontanati senza che nessuno se ne accorgesse. È successo in una scuola nel Trevigiano il mese scorso dove forse il sistema di chiusura del cancello era difettato. Stando alle prime informazioni, i piccoli quindi sono usciti a piedi e si sono allontanati.

Tutto sarebbe stato ripreso dalla telecamere di videocamera di sorveglianza: si vedono i bambini con lo zaino in spalla uscire dall'asilo ma rimanendo sempre vicini. Piano piano hanno preso la strada di casa e avrebbero poi continuato a giocare nel giardino di uno dei due. Ad accorgersi di quello che stava succedendo è stato il padre di uno dei piccoli che si è trovato i bambini sull'erba di casa. A questo punto il genitore ha chiamato la scuola scoprendo che l'assenza dei bambini non era ancora stata scoperta.

Come riporta Il Gazzettino, i piccoli da soli, ma insieme, hanno camminato per quasi un chilometro lungo una strada trafficata anche da mezzi pesanti. Una volta nella casa hanno continuato a giocare. Si è scoperto che la direttrice non era in sede ma ha fatto sapere che è pronta a fare luce su quanto accaduto tenendo in considerazione che nell'asilo parrocchiale ci sono un centinaio di piccoli ospiti. Si stanno facendo tutti gli accertamenti del caso per capire anche se i bambini hanno approfittato del cancello rotto.