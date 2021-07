"Ciao, sono la bambina morsa da una vipera velenosa. Volevo ringraziare i poliziotti che hanno trovato l'antidoto per farmi guarire" dice davanti alla telecamera la piccola che a Polistena, in provincia di Reggio Calabria, è stata morsa da un serpente velenoso mentre stava giocando. Per salvarle la vita, i poliziotti del commissariato di Polistena hanno organizzato una staffetta in collaborazione con la Polizia Stradale per trasportare il farmaco salvavita da Matera fino al piccolo comune in provincia di Reggio Calabria. Il siero, disponibile presso un nosocomio nel comune della Basilicata, è stato trasportato in auto nel più breve tempo possibile. Una vera e propria corsa contro il tempo fatta per permettere ai medici dell'ospedale calabrese di fornire alla paziente, in via di peggioramento col passare del tempo, le cure necessarie per riprendersi velocemente. Il tutto è stato coordinato in fretta ma con grande solerzia da parte degli uomini delle forze dell'ordine che, grazie all'impiego di sirene utili a segnalare l'urgenza sulle strade dalla Basilicata alla Calabria, sono riusciti a far recapitare il siero in poco tempo. Dopo qualche ora dalla somministrazione, la bambina ha iniziato a mostrare i primi miglioramenti.

Il lavoro di squadra ha permesso di somministrare subito il farmaco alla piccola paziente che ha poi voluto ringraziare gli agenti con un tenero video postato dalla Polizia di Stato su Twitter. "Grazie per avermi aiutato a guarire – dice la bimba dal suo lettino d'ospedale – così potrò tornare a casa. Quando tornerò organizzerò una festa per i poliziotti". Al videomessaggio ha risposto la Polizia di Stato con un messaggio pubblico sul profilo Twitter ufficiale. "Il tuo sorriso è per noi il regalo più bello" ha replicato raccontando poi la storia della bambina.