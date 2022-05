Bimba di tre anni precipita dal terzo piano a Macerata, sul collo anche una ferita da taglio La bambina di tre anni precipitata dal terzo piano a Macerata non sarebbe in pericolo di vita. Operata nella notte i medici le hanno riscontrato diverse fratture e una ferita da taglio superficiale. Anche la madre è stata soccorsa perché trovata con ferite sui polsi.

A cura di Chiara Ammendola

Immagine di repertorio

È stata sottoposta a un lungo intervento la bambina di tre anni (non quattro come era emerso in un primo momento n.d.r.) precipitata domenica pomeriggio dal terzo piano di un condominio a Macerata. La piccola, trasportata in elisoccorso presso gli Ospedali Riuniti Torrette di Ancona prima di essere trasferita al Salesi, non sarebbe in pericolo di vita. Intanto la Squadra Mobile di Macerata, coordinata dal pm Stefania Ciccioli, sta portando avanti le indagini per ricostruire l'accaduto.

La chiamata al 112 è giunta nel pomeriggio di ieri, domenica 1 maggio quando, intorno alle 16 alcuni passanti hanno visto il corpicino della bambina riverso sull'asfalto ai piedi di un condominio di via Dante Alighieri a Macerata. Sul posto sono giunti i soccorritori del 118 che constate le gravi condizioni della bimba hanno richiesto l'intervento di un elicottero d'emergenza che ha trasportato la piccola al Torrette di Ancona: stando a quanto riportato da cronachemaceratesi quando è stata soccorsa, la bambina era cosciente e i medici le hanno riscontrato alcune fratture uno pneumotorace e quella che sembrerebbe una lieve ferita da arma bianca al collo. Operata nella notte la bimba non sarebbe in pericolo di vita.

Anche la madre della piccola è stata ricoverata in ospedale a causa di alcune ferite ai polsi che si sarebbe autoinflitta in quello che gli agenti della Mobile hanno ipotizzato come un tentativo di suicidio. Intanto le indagini proseguono così come i rilievi nell'appartamento al terzo piano dal quale è precipitata la bambina mentre in casa erano presenti sia il padre che la madre. Non è ancora chiaro se si sia trattato di un incidente o di un gesto volontario della donna.