Bimba di 9 anni muore dopo malore a scuola a Trani: aperta un’inchiesta e disposta l’autopsia I famigliari della piccola hanno deciso di sporgere formale denuncia facendo scattare le indagini. Disposta l’autopsia per accertare l’esatta causa di morte.

A cura di Antonio Palma

Un improvviso malore in classe durante le lezioni a scuola, poi il ritorno a casa, l'aggravarsi delle condizioni e la disperata corsa in ospedale dove però i medici non hanno potuto fare niente per salvarla dichiarandone il decesso in Pronto soccorso poco dopo. È la terribile vicenda di una bambina pugliese di 9 anni morta nei giorni scorsi a Bisceglie e su cui ora la Procura ha aperto un fascicolo di indagine per accertare i fatti ed eventuali responsabilità.

La tragedia risale a venerdì scorso ma è venuta alla luce solo oggi quando i famigliari della piccola hanno deciso di sporgere formale denuncia facendo scattare le indagini. I parenti della bimba, residente a Trani, sono sconvolti da dolore ma vogliono che sia fatta piena luce sull'intera vicenda e per questo hanno scelto di rinunciare ai funerali purché emerga la verità sulla causa di morte ed eventuali mancanze nell'assistenza alla bimba.

Al momento la Procura di Trani ha aperto un fascicolo ipotizzando il reato di omicidio colposo ma si tratta di un fatto formale e a carico di ignoti visto che non ci sono indagati. Serve per disporre l'autopsia chiesta dai parenti della piccola. L’incarico al medico legale per l'esame post mortem dovrebbe arrivare già nella giornata di domani. Dai risultati arriveranno tante risposte alle domande che familiari e amici si stanno facendo in queste ore ancora increduli per quanto accaduto.

Secondo una prima ricostruzione, la piccola avrebbe avvertito un malore mentre era a scuola dove frequentava la quarta elementare nel quarto circolo didattico "Beltrani". Erano stati allertati i genitori che l'avevano riportata a casa ma poche ore dopo le sue condizioni si sono aggravate, è stato richiesto l'intervento del 118 che l'ha soccorsa e trasportata in ospedale dove però purtroppo poco dopo la bimba è deceduta.

Una tragedia che ha sconvolto una intera comunità dove tutti si sono stretti attorno alla famiglia. La scuola nel frattempo ha deciso di annullare tutte le attività di fine anno in segno di lutto.