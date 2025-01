video suggerito

Bimba di 6 anni esce da scuola e scompare, la mamma l’aveva persa di vista: ritrovata in un bar Una bimba di 6 anni è scomparsa a Feltre dopo essere uscita da scuola insieme alla mamma. La donna, in ritardo per consegnare un libro all’altro figlio, avrebbe perso di vista la minore per qualche attimo. La piccola è stata ritrovata qualche ora dopo in un bar. Sostieni Fanpage.it, fai rumore con noi

A cura di Gabriella Mazzeo

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Si era allontanata da scuola nel pomeriggio del 29 gennaio al termine delle lezioni nell'istituto scolastico Vittorino da Feltre di via Cornelio Castaldi. La piccola, una bimba di 6 anni, era entrata in un bar nelle vicinanze dopo aver perso di vista la mamma, che era andata regolarmente a prenderla a scuola poco prima.

Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe perso di vista la bimba perché aveva dovuto portare all'altro figlio un libro di testo che aveva dimenticato a casa. La donna, in ritardo per la consegna del testo, non si era resa conto di aver lasciato indietro la bambina che da sola si è incamminata verso Piazza Isola.

Le ricerche per rintracciare la bimba sono iniziate subito, quando i genitori si sono resi conto che la piccola non era più con loro. Passata al setaccio tutta l'area dell'edificio scolastico, sono intervenute le forze dell'ordine che hanno dato il via a ricerche capillari con tutti gli strumenti in uso alle autorità.

Alla fine, i militari dell'Arma hanno rintracciato la bambina in un bar nei paraggi, uno dei punti a lei familiari. La piccola è rimasta lì fino a quando le forze dell'ordine e i genitori sono arrivati sul posto per portarla a casa.

La bimba ha finalmente potuto riabbracciare la mamma e il papà e dopo le formalità di rito e un grande abbraccio culminato in un pianto liberatorio da parte dei genitori della minore, la piccola ha potuto finalmente tornare a casa per pranzo.

La vicenda si è fortunatamente conclusa nel migliore dei modi e la piccola è tornata a casa in buona salute e senza conseguenze. Poche ore dopo, anche il fratellino è rientrato per finire la giornata insieme a tutta la famiglia.