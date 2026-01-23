Attualità
Bimba di 5 anni muore in strada a Taranto mentre passeggia con la mamma, da giorni aveva mal di testa

Al momento le cause del decesso restano ignote. Tra le ipotesi al vaglio figurano una meningite fulminante, un’emorragia cerebrale o una miocardite. Inutili i soccorsi.
A cura di Davide Falcioni
Una bimba di cinque anni è morta nella mattinata di oggi a Crispiano, in provincia di Taranto, dopo essere stata colta da un improvviso malore. La tragedia si è consumata in strada, mentre la piccola stava passeggiando con la madre: a un certo punto si è accasciata al suolo, perdendo conoscenza.

Secondo quanto emerso, la bambina da alcuni giorni lamentava forti mal di testa e mostrava una marcata inappetenza, sintomi che avevano già destato preoccupazione nei familiari. Con il repentino peggioramento delle sue condizioni, è stato richiesto l’intervento del servizio di emergenza sanitaria.

I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato la piccola in arresto cardiaco. Per circa un’ora l’équipe medica ha tentato disperatamente le manovre di rianimazione, senza riuscire a salvarle la vita. Sul luogo dell’intervento è arrivato anche il direttore del 118, Mario Balzanelli, a testimonianza della gravità della situazione.

