Bimba di 5 anni muore in strada a Taranto mentre passeggia con la mamma, da giorni aveva mal di testa

Una bimba di cinque anni è morta nella mattinata di oggi a Crispiano, in provincia di Taranto, dopo essere stata colta da un improvviso malore. La tragedia si è consumata in strada, mentre la piccola stava passeggiando con la madre: a un certo punto si è accasciata al suolo, perdendo conoscenza.

Secondo quanto emerso, la bambina da alcuni giorni lamentava forti mal di testa e mostrava una marcata inappetenza, sintomi che avevano già destato preoccupazione nei familiari. Con il repentino peggioramento delle sue condizioni, è stato richiesto l’intervento del servizio di emergenza sanitaria.

I sanitari del 118, giunti rapidamente sul posto, hanno trovato la piccola in arresto cardiaco. Per circa un’ora l’équipe medica ha tentato disperatamente le manovre di rianimazione, senza riuscire a salvarle la vita. Sul luogo dell’intervento è arrivato anche il direttore del 118, Mario Balzanelli, a testimonianza della gravità della situazione.

Al momento le cause del decesso restano sconosciute. Tra le ipotesi al vaglio figurano una meningite fulminante, un’emorragia cerebrale o una miocardite, ma sarà necessario attendere gli accertamenti medico-legali per avere risposte definitive. La Procura potrebbe decidere di disporre l’autopsia nelle prossime ore, con l’obiettivo di ricostruire con precisione quanto accaduto e individuare l’origine del malore.