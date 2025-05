Bimba di 2 anni cammina sola in centro in pigiamino, i passanti chiamano il 112: ritrovata dai carabinieri

video suggerito

A cura di Gabriella Mazzeo

Lieto fine per una bimba di due anni e mezzo che questa mattina, lunedì 19 maggio, si era persa a Ciriè, nel Torinese. La piccola si era allontanata dal papà facendo perdere le proprie tracce. Secondo quanto ricostruito, era riuscita ad uscire di casa in autonomia in un momento di distrazione del padre.

La bimba è uscita di casa con il suo pigiamino, dirigendosi da sola in pieno centro cittadino. La minore è stata fortunatamente notata da alcuni passanti in via Vittorio Emanuele: vedendola da sola, i cittadini hanno contattato le forze dell'ordine.

Il papà stava nel frattempo cercando la figlioletta in tutte le vie limitrofe. In seguito alla chiamata al 112 fatta dai passanti, i carabinieri sono riusciti a rintracciare l'uomo riconsegnandogli la bimba sana e salva.

La vicenda ha avuto quindi un lieto fine: il papà della piccola si è solo preso un grande spavento, fortunatamente conclusosi con un ricongiungimento. La bimba è tornata subito a casa insieme al genitore che dopo un'iniziale rassicurazione da parte delle forze dell'ordine ha potuto riabbracciare la figlioletta e lasciarsi alle spalle la brutta vicenda.

La piccola è stata riconsegnata al papà in buone condizioni di salute. Non è chiaro per quanto tempo abbia vagato nel centro cittadino prima che le forze dell'ordine ricevessero la chiamata di alcuni passanti. Secondo le autorità, la piccola sarebbe rimasta in giro da sola per poco tempo e non si sarebbe affatto accorta di quanto lontano fosse arrivata. La minore aveva approfittato di un momento di distrazione del papà per "esplorare" le zone limitrofe ritrovandosi però in breve tempo nel piano traffico torinese. Fortunatamente la sua "passeggiata" ha destato l'attenzione di diverse persone.