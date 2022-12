Biagio Carabellò, trovato morto nel 2021, avrà il suo funerale: “Verso svolta giallo della Bolognina” L’annuncio dell’avvocato Iannuccelli dell’Associazione Penelope: “Sarà finalmente possibile celebrare il funerale di Biagio Carabellò”. L’uomo, scomparso nel 2015, fu trovato cadavere in un canale di scolo nel 2021: “Verso soluzione del giallo della Bolognina”.

A cura di Ida Artiaco

"Sarà finalmente possibile celebrare il funerale di Biagio Carabellò. Scomparso il 23.11.2015, ritrovato in un fosso il 24.03. 2021. Sarà emozionante restituirlo al suo quartiere, la Bolognina, dove è nato, cresciuto e morto".

Così Barbara Iannuccelli, avvocato dell'Associazione Penelope, ha reso noto su Facebook che dopo oltre un anno dal ritrovamento del corpo, Biagio Carabellò avrà finalmente il suo funerale, dopo la restituzione della salma alla famiglia da parte della Procura di Bologna.

Di lui, di professione operaio, si persero le tracce sette anni fa, quando aveva 46 anni, poi a marzo del 2021 ne vennero recuperati i resti in un canale di scolo nel Parco Nord, insieme ad un giubbotto e ai documenti, che lasciarono pochi dubbi sulla sua identità, poi confermata in laboratorio.

"Il giallo della Bolognina presto avrà una soluzione. Per adesso posso solo dire che alle sue esequie saremo in tantissimi", ha concluso l'avvocato.

Si avvia così alla conclusione l'inchiesta per omicidio, dopo la perizia medico legale e ulteriori indagini dei Carabinieri. Indagati a piede libero per il delitto il coinquilino 49enne e una donna di 52 anni condannata a due anni nel 2018 per il falso testamento della compagna.

Dopo un periodo difficile, in seguito alla morte per cancro della fidanzata Elisabetta Filippini, nel 2010, Biagio Carabellò stava riuscendo lentamente a rialzarsi. Il 46enne aveva un nuovo lavoro e si stava mettendo alle spalle anche i problemi con gli stupefacenti.

Nessuno ha mai creduto davvero alla pista, pur seguita subito dopo la scomparsa, dell'allontanamento volontario, neanche gli inquirenti. Ed ora la svolta pare essere vicina.