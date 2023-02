Beccato mentre ruba soldi e cellulari negli spogliatoi del campo: inseguito da calciatori e allenatore Il 31enne di origini marocchine si era introdotto nella palestra dei campi sportivi di Piazza Tartini di Montebelluna dove erano in corso gli allenamenti di squadre di calcio amatoriali.

A cura di Biagio Chiariello

I Carabinieri della Compagnia di Montebelluna, in provincia di Treviso, hanno arrestato nella serata di ieri, giovedì 9 febbraio, un 31enne di origini marocchine in flagranza dei reati di furto aggravato e resistenza a Pubblico Ufficiale.

Secondo le ricostruzioni delle forze dell'ordine, intorno alle 21 l'uomo si era introdotto nella palestra dei campi sportivi di Piazza Tartini di Montebelluna dove erano in corso gli allenamenti di squadre di calcio amatoriali. Proprio alcuni giocatori l'hanno beccato all’interno degli spogliatoi della struttura impegnato a rubare denaro, telefoni cellulari ed effetti personali prelevandoli dalle giacche degli atleti.

Colto in flagranza di reato, il 31enne ha provato a fuggire inseguito dai calciatori, tentando di disfarsi del bottino, nel corso della fuga. Nel frattempo in zona è arrivata un equipaggio del Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Montebelluna inviato dalla locale Centrale Operativa 112, allertata dell’accaduto, che, malgrado i reiterati tentativi di divincolarsi del fuggitivo, è riuscito a bloccarlo con la collaborazione dei numerosi presenti accorsi.

I militari dell'Arma sono riusciti a recuperare interamente la refurtiva, poi restituito ai legittimi proprietari: tre cellulari, tre portafogli e svariate centinaia di euro in contanti. L’arrestato è stato tradotto in carcere a Treviso ed è ora disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Solo alcuni giorni di prognosi, fortunatamente, per uno dei due militari dell’Arma a seguito della resistenza, vana, opposta dal fermato per sottrarsi alla cattura.