Base jumper 35enne si lancia in tuta alare e sparisce nel nulla, ricerche da ore in Veneto

L’uomo si doveva lanciare da una delle montagne del comune di Taibon Agordino, in provincia di Belluno, ma di lui si sono perse le tracce. A complicare ulteriormente le cose anche il maltempo che ha reso difficili i soccorsi.

Un base jumper è considerato disperso da ore in Veneto dopo essere sparito nel nulla a seguito di un lancio in tuta alare da una delle montagne del comune di Taibon Agordino, in provincia di Belluno. L’uomo è un 35enne cittadino finlandese esperto di questo sport estremo che aveva raggiunto la zona appositamente sabato scorso per effettuare dei lanci.

L’allarme è scattato ieri pomeriggio, domenica 16 novembre, quando un amico ha allertato i soccorsi non vedendolo rientrare e non riuscendo a mettersi in contatto con lui in alcun modo. Le ricerche sul posto hanno rinvenuto in effetti la sua auto parcheggiata nei pressi del rifugio Capanna Trieste, nel gruppo del monte Civetta e della Moiazza. Proprio qui il 35enne potrebbe essersi diretto per lanciarsi da una delle cime.

Si tratta di una zona molto nota tra gli amanti del settore e dove spesso ci sono lanci di Base jumper in tuta alare che salgono verso le montagne per lanciarsi e atterrare nelle valli sottostanti. Così ha fatto anche il 35enne finlandese prima di sparire nel nulla. Al momento non è chiaro dove l’uomo fosse diretto visto che le cime da cui lanciarsi sono diverse e non aveva un programma definito.

A complicare ulteriormente le cose anche il maltempo che sta imperversando in zona da ieri e che ha reso difficile la macchina dei soccorsi. Sul posto stanno operando i vigili del fuoco e gli uomini del soccorso alpino che stanno scandagliando la zona a piedi ma finora senza esito.

Si spera che il 35enne possa essere stato sorpreso proprio dal maltempo e si sia riparato da qualche parte. Il suo cellulare però suona a voto da ieri e sarebbe stato utilizzato l'ultima volta sabato mattina. Si attende un miglioramento del tempo per avere anche il supporto dell’elicottero per un sorvolo dell’alto.