Barletta, studentessa di 16 anni precipita dalla finestra al secondo piano della scuola: è grave

A cura di Biagio Chiariello

Una studentessa che frequenta il terzo anno del liceo artistico "Garrone" di Barletta è caduta dal secondo piano della scuola. I fatti sono avvenuti stamattina, 9 novembre, poco dopo le 10.30. La ragazza è stata trasportata all’ospedale ‘Bonomo' di Andria dove è stata sottoposta a una tac. Pare che fosse cosciente al momento dell'arrivo dei primi soccorsi, cioè gli agenti del locale commissariato. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato e la Polizia municipale di Barletta: la strada è stata temporaneamente bloccata al traffico veicolare, la viabilità è stata poi ripristinata. Fanpage.it ha potuto appurare che la 16enne è comunque vigile e sta eseguendo accertamenti diagnostici in ospedale.

Forse un gesto volontario

L'incidente è avvenuto probabilmente durante il cambio dell’ora. L'alunna, che frequenta la terza classe dell’istituto, è precipitata da una delle finestre situate al terzo piano. Il suo, come trapelato, potrebbe essersi trattato di un gesto volontario. Violento l’impatto col suolo. Come detto la 16enne, quando è stata soccorsa, era cosciente. È stata trasferita d’urgenza dagli operatori sanitari nel nosocomio di Andria dove tutt’ora sono in corso gli accertamenti clinici, tra cui anche una tac, per comprendere le sue condizioni di salute che, tuttavia, appaiono essere piuttosto preoccupanti. Intanto gli agenti del locale Commissariato di Polizia di Stato e della polizia locale stanno raccogliendo elementi che possano fare chiarezza su cosa sia realmente successo all’interno dell’edificio scolastico e se, come sembra, la studentessa abbia volontariamente compiuto un folle gesto.