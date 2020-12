Tragico incidente stradale nella tarda mattinata di oggi sul lungomare di Bari. A causa dello scontro è morto un uomo, mentre un altro è rimasto gravemente ferito. A rimanere coinvolti nell’incidente sono stati due poliziotti polacchi, che si trovavano a Bari per un corso che stavano svolgendo alla sede della guardia di finanza del capoluogo pugliese. Le cause che hanno provocato il drammatico incidente sono ancora in corso di accertamento: per quanto riguarda la dinamica, invece, la moto su cui viaggiavano i due agenti si è schiantata contro un’auto. L’impatto ha provocato la morte del conducente, mentre il passeggero è rimasto ferito ed è stato trasportato immediatamente in ospedale.

Sul posto dell’incidente, avvenuto sul lungomare di Bari, sono intervenuti sia il 118 con il personale sanitario per i soccorsi che la polizia locale per i rilievi del caso. Insieme a loro anche la pm di turno, Grazia Errede, e la medicina legale del Policlinico di Bari. Si procede ora per omicidio stradale, come atto dovuto, per la donna che era alla guida dell’auto coinvolta nell’incidente, che proveniva da piazza Massari, all’altezza del semaforo che si trova a pochi passi dalla questura di Bari. La moto viaggiava invece sul lungomare Vittorio Veneto. Secondo quanto riportato da alcune agenzie, per i due poliziotti oggi sarebbe stato l’ultimo giorno di corso a Bari e domani sarebbero dovuti rientrare nel loro Paese.

Il poliziotto rimasto ucciso nello schianto aveva 39 anni e, come detto, è di origine polacca. Anche l’altro passeggero della moto, rimasto ferito nello schianto, è un 39enne polacco, e si trova ora nell’ospedale Di Venere. Le sue condizioni, secondo quanto riporta la polizia locale, al momento non sembrano destare particolare preoccupazione. La donna al volante dell’auto, invece, è stata identificata ed è rimasta a disposizione degli inquirenti.