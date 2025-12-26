Barbecue elettrico richiamato per rischio incendio: stop all’uso, pericolo fiammate improvvise

Richiamo per la sicurezza di un barbecue elettrico Ardes ARBBQ02: alcuni lotti possono causare fiammate e rischio incendio se usati senza acqua nella vaschetta raccogli-grassi. Stop all’uso e restituzione al negozio.

Un barbecue elettrico venduto in Italia è stato richiamato dal mercato per motivi di sicurezza. L’avviso riguarda il modello ARBBQ02 a marchio Ardes, prodotto da Poly Pool S.p.A., per il quale è stato individuato un potenziale rischio di incendio durante l’utilizzo. A darne comunicazione è Conad.

Il richiamo coinvolge esclusivamente alcuni lotti di produzione (1722, 1323, 0925, 1425 e 3225), identificabili tramite il codice articolo e il numero di lotto riportati sull’etichetta del prodotto, sulla confezione e sull’imballo multiplo.

Il motivo del richiamo

Secondo quanto comunicato dal produttore, il barbecue può diventare pericoloso se utilizzato senza acqua nella vaschetta raccogli-grassi, una condizione che può verificarsi durante l’uso domestico. In questa situazione, il grasso che cola durante la cottura può provocare fiammate improvvise, con il rischio di incendio della cornice in plastica che circonda la griglia.

Si tratta quindi di un rischio legato non a un difetto estetico, ma a una criticità di sicurezza, che ha spinto l’azienda ad avviare una procedura di richiamo preventiva.

Caratteristiche del prodotto

Il prodotto interessato è un barbecue elettrico da esterno, dotato di:

griglia di cottura in acciaio cromato da 40 × 23,5 cm

griglia superiore per cottura lenta o mantenimento in caldo

dimensioni complessive pari a 98 × 37,8 × 87 cm

Cosa devono fare i consumatori

L’indicazione è netta: smettere immediatamente di utilizzare il prodotto se appartenente ai lotti indicati e riconsegnarlo al punto vendita presso cui è stato acquistato.

Per informazioni aggiuntive sulla campagna di richiamo, i consumatori possono contattare Poly Pool S.p.A. tramite il numero +39 035 4104000 o scrivendo all’indirizzo email ardes@polypool.it.

L’azienda invita inoltre a diffondere l’avviso a chiunque possa essere in possesso del prodotto interessato, così da ridurre il rischio di incidenti domestici.