Barbara ed Eralda morte a 17 e 19 anni in strada: perizia psichiatrica sull’automobilista indagato La Procura di Treviso ha chiesto e ottenuto dal Gip lo svolgimento di una perizia in incidente probatorio sulla dinamica dell’incidente. Comprende una valutazione psichiatrica sull’automobilista ventenne, un’altra cinematica, per stabilire l’esatta dinamica dello schianto, sia una tecnica informatica sui cellulari in uso ai due indagati.

A cura di Antonio Palma

Ci sarà una triplice perizia sul tragico incidente stradale di Gorgo al Monticano, nel Trevigiano, in cui il 4 marzo scorso persero la vita la 17enne Barbara Brotto e la 19enne Eralda Spahillari. La Procura di Treviso che sta indagano sul tragico schianto, infatti, ha chiesto e ottenuto dal Gip lo svolgimento di una perizia in incidente probatorio sulla dinamica dell'incidente per accertare pienamente i fatti ma anche per capire se uno dei due automobilisti indagati e ferito gravemente sia in grado di sostenere un processo.

Il giovane ventenne, fidanzato di Eralda, è già iscritto nel registro degli indagati con l'accusa di omicidio stradale insieme all'amico 19enne che era invece al volante dell'altra vettura coinvolta. L'ipotesi infatti è che il conducente della potente Bmw 420 Grand Coupè, dove le due vittime erano trasportate e che si è schiantata a folle velocità contro un platano, avesse innescato una gara in strada con la volkswagen polo con altri loro amici a bordo. Una dinamica molto complessa, dunque, che il pm intende accertare attraverso una delle tre perizie richieste.

La triplice perizia infatti comprende una valutazione psichiatrica sull'automobilista ventenne, che non è più in pericolo di vita ma ha riportato gravissime conseguenze dall'incidente e rimane ricoverato in gravi condizioni, sia un’altra cinematica, per stabilire l’esatta dinamica dello schianto, sia una tecnica informatica sui cellulari in uso ai due indagati e posti sotto sequestro, per verificare se li stessero utilizzando al momento dello schianto.

Sono tutte e tre considerate fondamentali: la prima per stabilire la capacità di partecipare al processo del giovane, le altre due per stabilire la dinamica del sinistro mortale, in particolare il ruolo avuto dall'altra vettura coinvolta. Gli stessi famigliari di Barbara ed Eralda hanno accolto con favore le perizie per fare piena chiarezza sui tragici fatti.

Dopo la richiesta del pm Gabriella Cama, il Gip Carlo Isidoro Colombo ha fissato per lunedì 22 maggio l’udienza per il conferimento degli incarichi, che saranno affidati, rispettivamente, allo psichiatra dott. Corrado Barbagallo, all’ingegnere informatico Nicola Chemello e all’ingegnere cinematico Riccardo Bonaventura.