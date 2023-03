Auto si schianta contro un albero a Treviso: chi sono Eralda e Barbara, le vittime di 19 e 17 anni Eralda Spahllari, 19 anni, e l’amica Barbara Brotto, di soli 17 anni, sono le due vittime del tragico incidente avvenuto a Motta di Livenza (Treviso). Le due giovani viaggiavano sul sedile del passeggero della Bmw uscita fuori strada.

A cura di Gabriella Mazzeo

Eralda Spahllari, 19 anni

Erano usciti in gruppo per una serata tra amici. Otto ragazzi di circa 20 anni viaggiavano a bordo di due vetture diverse: sulla Bmw erano saliti in quattro, mentre altri quattro erano su una Volkswagen Polo immediatamente dietro. Sembrava essere una serata come un'altra poi, per cause ancora da accertare, la Bmw è uscita di strada nei pressi di via Sant'Antonino a Motta di Livenza (Treviso) e si è schiantata contro un albero sul lato opposto al proprio senso di marcia

Alla guida dell'auto vi era un 19enne di Pordenone, mentre sul sedile del passeggero sedevano due ragazze, una delle quali minorenne. Le due sono purtroppo decedute sul colpo. Secondo quanto confermato da fonti investigative a Fanpage.it, si tratta di Eralda Spahllari e Barbara Brotto, di 19 e 17 anni.

La prima, appena 19enne, aveva origini greche e viveva a Ponte di Piave. Brotto, invece, aveva solo 17 anni e viveva da Oderzo. I medici intervenuti sul posto dopo la richiesta di aiuto arrivata dalla strada, non hanno potuto fare altro che constatarne la morte, mentre gli altri due giovani a bordo del veicolo sono stati estratti dalle lamiere con l'utilizzo di cesoie, divaricatori e martinetti idraulici. I due, gravemente feriti, sono stati stabilizzati dai sanitari del Suem 118 e trasferiti in codice rosso in ospedale.

La Volkswagen Polo che li seguiva, invece, è stata subito messa in sicurezza dalle forze dell'ordine. I quattro a bordo di quell'auto sono rimasti illesi e sono a colloquio con i carabinieri che stanno indagando sulle cause dell'incidente stgradale. Il 19enne alla guida della Bmw avrebbe riportato gravi lesioni dopo lo schianto e adesso sarebbe in ospedale per tutte le cure del caso. Le forze dell'ordine nel frattempo stanno lavorando con i sopravvissuti per capire se i giovani a bordo della prima vettura uscita fuori strada abbiano assunto alcol o droghe prima di salire in auto.