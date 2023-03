Treviso, auto si schianta contro un albero: morte due ragazze di 17 e 19 anni, gravi due amici Eralda Spahllari, 19 anni, e Barbara Brotto, 17 anni, sono morte la scorsa notte dopo un incidente avvenuto a Motta di Livenza, in provincia di Treviso. Gravi altre due amici. La Bmw su cui viaggiavano si è schiantata contro un platano.

A cura di Davide Falcioni

Ennesimo weekend di sangue sulle strade venete. Due ragazze sono infatti morte la scorsa notte in un incidente avvenuto in via Sant'Antonino a Motta di Livenza, nel trevigiano. Per cause ancora in corso di accertamento una BMW 420, con a bordo quattro giovani, è finita contro un platano: a perdere la vita una diciassettenne e una diciannovenne. Feriti gravemente gli altri due ragazzi.

Sul posto i vigili del fuoco dal locale distaccamento che dopo aver messo in sicurezza la strada hanno dovuto ricorrere a cesoie, divaricatori e martinetti idraulici, estraendo le vittime dello schianto dalla vettura. Stabilizzati dai sanitari, i quattro ragazzi sono stati trasferiti in codice rosso in ospedale. Nonostante i soccorsi immediati, il medico del Suem ha solo potuto constatare la morte delle due ragazze. I carabinieri hanno deviato il traffico ed eseguito i rilievi dell'incidente. Le operazioni di soccorso sono terminate all’alba.

In queste ore i carabinieri, che stanno svolgendo gli accertamenti su quanto accaduto, stanno sentendo quattro giovani che, a bordo di Volkswagen Polo, sembra avessero trascorso la serata insieme ai quattro ragazzi coinvolti nell'incidente. Si attendono i riscontri degli esami effettuati sul conducente per accertare se abbia assunto alcol o droghe prima di mettersi al volante.

Stando a quanto accertato finora alla guida della potente BMW ci sarebbe stato un ragazzo di Pordenone. Le vittime sono invece una 19enne di origini greche residente a Ponte di Piave, Eralda Spahllari, e una 17enne di Oderzo, Barbara Brotto. Feriti gravemente un 19enne friulano condotto in ospedale a Treviso e un 18enne da Motta di Livenza trasportato in ospedale a Mestre.