Auto con cinque ragazze si schianta e si ribalta, muore 17enne, amiche ferite: “Sembra una maledizione” Il gravissimo incidente stradale ha sconvolto la comunità di Mottola, in provincia di Taranto. “Sembra una maledizione ma purtroppo è una realtà tragica” ha dichiarato il sindaco. Ricoverate anche le altre quattro ragazze coinvolte: gravi due 18enni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Antonio Palma

Una ragazza di 17 anni è morta e le quattro amiche sono rimaste ferite in maniera grave oggi a seguito di un gravissimo incidente stradale avvenuto nel territorio del comune di Mottola, in provincia di Taranto. Il dramma si è consumato nella notte tra mercoledì 3 e giovedì 4 aprile sulla strada provinciale 25. Per motivi tutti da accertare, la ragazza al volante del mezzo ha perso improvvisamente il controllo della vettura sbandando e uscendo fuori strada dove ha terminato la corsa contro un muro, ribaltandosi su un fianco.

L’impatto è stato violentissimo e ha coinvolto tutte e cinque le giovani che erano nell‘auto, una Fiat 500. L’allarme è partito intorno alle 2 del mattino di oggi quando una chiamata di emergenza ha segnalato l’incidente stradale. Sul posto sono intervenuti in poco tempo i soccorsi medici del 118 oltre a vigili del fuoco e forze dell’ordine.

Le cinque ragazze, tutte del posto e tra i 17 e i 19 anni, sono rimaste ferite e quindi soccorse e trasportate in pronto soccorso con lesioni di varia natura. La più grave fin dal primo momento era apparsa la 17enne, portata d’urgenza e in codice rosso all’ospedale Santissima Annunziata di Taranto. Nonostante i tentativi dei medici di salvarla, purtroppo la minore è morta poco dopo per le ferite riportate nell’impatto.

Ricoverata in gravi condizioni nel reparto di rianimazione dello stesso ospedale tarantino una diciottenne per la quale i medici si sono riservati la prognosi. Condizioni serie anche per un’altra neo maggiorenne, che è stata sottoposta a intervento di chirurgia toracica, mentre una 19enne è in condizioni meno gravi. Fortunatamente nessuna di loro sarebbe in pericolo di vita.

Sul luogo dell’incidente stradale mortale i carabinieri di Massafra che hanno effettuato i rilievi del caso per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Dalle primissime informazioni raccolte, pare che si tratti di un incidente autonomo in cui non sarebbero coinvolti altri mezzi. Le ragazze pare stessero facendo rientro a casa da una festa in compagnia di amici e viaggiassero in direzione Mottola quando è avvenuto lo schianto.

La tragedia ha sconvolto la comunità di Mottola. "Sembra una maledizione ma purtroppo è una realtà tragica: una giovane vita spezzata in un terribile incidente alle porte del nostro paese. Stringiamoci tutti intorno alla famiglia a cui giungano le più sentite condoglianze di tutta la comunità e preghiamo per le sorti delle altre ragazze in prognosi riservata" ha dichiarato il sindaco dell cittadina pugliese, Giampiero Barulli.