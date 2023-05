Bambino di 4 anni cade dalla finestra del secondo piano mentre è da solo in casa coi fratellini Il tragico incidente è avvenuto verso mezzogiorno a Poggibonsi, nel Senese: il bimbo si trovava in casa da solo, sembrerebbe con i suoi fratellini, quando è caduto dalla finestra della sua casa al secondo piano. Trasportato d’urgenza al Meyer di Firenze, non è però in pericolo di vita.

A cura di Teresa Fallavollita

Elisoccorso Pegaso. Foto LaPresse

Un bambino di 4 anni è precipitato dalla finestra di casa, al secondo piano di un edificio nel Senese, facendo un volo nel vuoto di alcuni metri. L'episodio nella mattinata di oggi, giovedì 25 maggio. Il piccolo è ora ricoverato al Centro traumi dell’Ospedale pediatrico Meyer di Firenze in gravi condizioni ma fonti attendibili riferiscono a Fanpage.it che il bambino non si trova in pericolo di vita.

Il dramma si è consumato intorno alle 12 di questa mattina a Poggibonsi, in provincia di Siena. Il bambino di 4 anni e mezzo, come confermato dalle fonti a Fanpage.it, è caduto dalla finestra della propria abitazione, al secondo piano in via della Repubblica.

Al momento dell’incidente il piccolo, di origine straniera, si trovava solo in casa, sembrerebbe con altri due fratelli. Secondo le prime ricostruzioni, il padre pare fosse al lavoro, mentre la mamma era temporaneamente uscita per delle commissioni e sarebbe rientrata proprio nel momento in cui sopraggiungevano i soccorsi.

Immediato l’intervento dei passanti che hanno subito allertato il numero d’emergenza: sul posto sono accorse ambulanza, automedica e gli agenti del Commissariato di Poggibonsi, ma viste le condizioni critiche del bimbo, che era cosciente durante le operazioni di soccorso, si è reso necessario l’intervento dell’elicottero Pegaso, che lo ha trasportato all’ospedale Meyer di Firenze.

Il bambino è quindi attualmente ricoverato, ma non in rianimazione, e non si trova in pericolo di vita. Secondo quanto riportato da alcuni media locali, durante le operazioni di soccorso dalla finestra dell’appartamento sarebbe arrivato il pianto di un altro bimbo: a quel punto sono stati chiamati i vigili del fuoco per forzare la porta ed entrare così in casa a far compagnia ai fratellini, in attesa di riuscire a rintracciare i genitori.

Spetta ora al commissariato di Poggibonsi indagare sulla dinamica dell’accaduto, in attesa che il piccolo, sicuramente anche molto spaventato, si riprenda del tutto.