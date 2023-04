Bambini non vaccinati durante la pandemia, cos’è l’iniziativa “The Big Catch-up” di Oms-Unicef-Gavi Oms, Unicef , Alleanza per i vaccini Gavi e Fondazione Gates lanciano l’iniziativa “The Big Catch-up” per vaccinare milioni di bambini e ripristinare i livelli di immunizzazione persi durante la pandemia.

A cura di Susanna Picone

Oltre 25 milioni di bambini senza vaccino solo nel 2021. La pandemia di Covid-19 ha visto diminuire i livelli essenziali di immunizzazione in oltre 100 Paesi, portando all'aumento di focolai di morbillo, difterite, polio e febbre gialla.

Per questo, l'Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS), l'UNICEF, Gavi/l'Alleanza per i Vaccini e la Fondazione Bill & Melinda Gates, insieme all'Agenda 2030 per l'Immunizzazione e a molti altri partner sanitari nazionali e globali, uniscono le forze per lanciare l'appello "The Big Catch-up" (Il grande recupero).

L’obiettivo di questa iniziativa è incrementare le vaccinazioni tra i bambini in seguito al calo causato dalla pandemia. The Big Catch-up mira a proteggere le popolazioni dalle epidemie prevenibili da vaccino, a salvare le vite dei bambini e a rafforzare i sistemi sanitari nazionali.

L’iniziativa si concentrerà in particolare sui 20 Paesi in cui vivono i tre quarti dei bambini che hanno perso le vaccinazioni nel 2021. Si tratta di Afghanistan, Angola, Brasile, Camerun, Ciad, Repubblica Democratica Popolare di Corea, RD del Congo, Etiopia, India, Indonesia, Nigeria, Pakistan, Filippine, Somalia, Madagascar, Messico, Mozambico, Myanmar, Tanzania, Vietnam.

"Milioni di bambini e adolescenti, in particolare nei Paesi a basso reddito, hanno perso le vaccinazioni salvavita, mentre sono aumentati i focolai di queste malattie mortali. L'OMS sta sostenendo decine di Paesi per ripristinare le vaccinazioni e altri servizi sanitari essenziali. Recuperare il ritardo è una priorità assoluta. Nessun bambino dovrebbe morire per una malattia prevenibile da vaccino", le parole del direttore generale dell'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Secondo un rapporto dell’Unicef diffuso nei giorni scorsi sono circa 67 milioni i bambini rimasti totalmente o parzialmente privi di vaccini salvavita tra il 2019 e il 2021 a causa di interruzioni delle somministrazioni legate al Covid-19. Numeri che hanno riportato il mondo indietro di oltre 10 anni in termini di immunizzazione infantile.

In questi 3 anni "più di un decennio di progressi nell'immunizzazione infantile di routine è stato compromesso" e "tornare in carreggiata sarà una sfida", sottolinea l'Unicef, aggiungendo che 48 milioni di questi bambini non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino.