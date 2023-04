Più di 67 milioni di bambini senza vaccini salvavita a causa del Covid: raddoppiati casi di morbillo La pandemia da Covid-19 ha lasciato più di 67 milioni di bambini senza vaccini salvavita. È quanto emerge da un rapporto Unicef che evidenzia come siano raddoppiati i casi di morbillo, mentre i bambini paralizzati dalla polio sono aumentati del 16%

A cura di Chiara Ammendola

Sono più di 67 milioni i bambini nel mondo che sono rimasti senza totalmente o parzialmente privi di vaccini salvavita. I dati fanno riferimento al triennio che va dal 2019 al 2021 e, secondo quanto denuncia Unicef, le interruzioni delle somministrazioni sono legate alla pandemia da Covid-19, riportando il mondo indietro di oltre 10 anni in termini di immunizzazione infantile.

In questi 3 anni – spiega il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia – a causa di limitazioni dei sistemi sanitari o di blocchi legati alla pandemia, "più di un decennio di progressi nell'immunizzazione infantile di routine è stato compromesso" e "tornare in carreggiata sarà una sfida". Secondo quanto emerge dal rapporto Unicef, "La condizione dell'infanzia nel mondo 2023: per ogni bambino, vaccinazioni", 48 milioni di questi bambini non hanno ricevuto alcuna dose di vaccino, con livelli di copertura in calo in 112 Paesi.

“I vaccini salvano 4,4 milioni di vite umane ogni anno – continua il report – un numero che potrebbe salire a 5,8 milioni entro il 2030 se gli obiettivi dell'Agenda 2030 per la vaccinazione fossero raggiunti”. Inoltre la pandemia ha acuito le diseguaglianze esistenti e per molti bambini, in paesi e città più ai margini, la vaccinazione non è ancora disponibile o accessibile

I bambini non raggiunti dalle vaccinazioni – sottolinea l'Unicef – vivono nelle comunità più povere, remote ed emarginate, a volte colpite da conflitti: nelle famiglie più povere 1 bambino su 5 è a "zero dose", mentre nelle più ricche solo 1 su 20. Dal rapporto emerge che i bambini nati appena prima o durante la pandemia – spiega l'Unicef in una nota – stanno superando l'età in cui normalmente verrebbero vaccinati, sottolineando la necessità di un'azione urgente per raggiungere coloro che hanno saltato le vaccinazioni e prevenire l'insorgere di malattie mortali.

Nel 2022, ad esempio, il numero di casi di morbillo è più che raddoppiato rispetto all'anno precedente e il numero di bambini paralizzati dalla polio è aumentato del 16% rispetto all'anno precedente. Confrontando infine il periodo 2019-2021 con il triennio precedente, si è registrato un aumento di 8 volte del numero di bambini paralizzati dalla polio.