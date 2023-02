Azione squadrista a Firenze, i sei militanti di destra accusati di violenza aggravata: spuntano nuovi video Continuano le indagini sull’aggressione squadrista da parte di sei militanti di Azione Studentesca nei confronti degli studenti del liceo Michelangiolo. Le accuse per i denunciati sono di aggressione aggravata e manifestazione non autorizzata mentre spuntano due nuovi video del pestaggio.

A cura di Chiara Ammendola

Alcuni momenti dell’aggressione all’esterno del Michelangiolo a Firenze

Per la Digos la dinamica di quanto accaduto all'esterno del liceo classico Michelangiolo di Firenze è chiara: sei militanti di estrema destra hanno aggredito almeno due studenti del collettivo Sum di sinistra. Si tratta di appartenenti ad Azione Studentesca, organizzazione di destra legata a Fratelli d'Italia, che sono stati denunciati dalla polizia per manifestazione non autorizzata, in merito al volantinaggio non autorizzato all'esterno del liceo, e violenza aggravata per l'aggressione ai due studenti. Il reato è scattato perché a partecipare all'aggressione sono state più di cinque persone.

Ora le indagini della Procura sono chiamate a chiarire se vi sia stata partecipazione allo scontro da parte dei due studenti malmenati, e quindi il reato di rissa, o se questi, come si evince anche dai video girati da alcuni testimoni, siano delle vittime di quella che è sembrata una spedizione punitiva, un'aggressione squadrista così come denunciato anche dal sindaco di Firenze, Dario Nardella.

Intanto, stando a quanto riportato dal Corriere Fiorentino, sono due i nuovi video dell’aggressione avvenuta sabato scorso finiti nella mani della Digos. Si tratta di immagini girate con i cellulari da alcuni presenti che hanno fornito nuovi elementi alla polizia, tra i quali la presenza di un terzo studente che affronta uno dei sei militanti di Azione Studentesca prima di essere malmenato a sua volta. Oltre a lui nei video appaiono anche altri due giovani, non ancora identificati. La polizia vuole capire se si tratti di militanti dell'organizzazione.

La Digos continua gli accertamenti anche rispetto agli episodi avvenuti in un altro liceo di Firenze, il Pascoli di viale Don Minzoni, dove un gruppo di studenti incappucciati ha preso a cinghiate uno studente, dopo essere stato cacciato mentre stava facendo volantinaggio. Il sospetto è che quanto accaduto al Michelangiolo possa essere legato a quanto successo al Pascoli, che l'azione squadrista sia una risposta agli studenti che li avevano cacciati, da qui la decisione di posizionarsi proprio all'esterno del liceo classico a fare volantinaggio.