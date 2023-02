Firenze, aggressione squadrista all’esterno del liceo Michelangiolo: studenti presi a calci e pugni Aggressione squadrista nei confronti di un gruppo di studenti, preso a calci e pugni all’esterno del liceo classico Michelangiolo di Firenze. Ira del sindaco Nardella: “Atto intollerabile e gravissimo”.

A cura di Chiara Ammendola

Alcuni frame del video dell’aggressione

Calci e pugni al volto a un ragazzo costretto con la forza sull'asfalto, mentre il suo aggressore inferisce su di lui. Intorno altri studenti e anche una docente che chiede a gran voce di lasciarlo andare. È questa la scena, poi ripresa in un video, avvenuta questa mattina dinanzi al liceo classico Michelangiolo di Firenze. Una vera e propria aggressione squadrista da parte di alcuni militanti di estrema destra nei confronti di un gruppo di studenti appartenenti al collettivo Sum.

Una spedizione punitiva alla quale hanno preso parte non solo ragazzi ma diversi adulti, almeno quattro secondo quanto denunciato poi dagli studenti, come si vede anche dal video che riprende la scena. Gli studenti del collettivo sono stati aggrediti questa mattina pochi minuti prima dell'inizio delle lezioni, mentre all'esterno dell'istituto aspettavano il suono della campanella che li richiamava a scuola.

Sulla vicenda è intervenuta la dirigente scolastica del Michelangiolo, la professoressa Rita Gaeta, che ha raggiunto il luogo dell'aggressione pochi minuti dopo quando il gruppo di adulti si era già dato alla fuga. “Mi hanno riferito che una docente è stata coinvolta nello scontro, o che per lo meno è intervenuta – le parole della preside – ora è in classe, più tardi sentirò anche lei”.

Intanto Rita Gaea, che ha allertato la Digos denunciando quanto accaduto, ha chiesto di "relazionare tutto quello che hanno visto". “Il personale di accoglienza della scuola, che ha visto tutto, non ha chiamato le forze dell'ordine – ha concluso – ma se una cosa succede in strada davanti al Michelangiolo non possiamo chiudere gli occhi. È una cosa che non va affatto bene”.

Sulla vicenda è intervenuto anche il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che ha parlato di un fatto intollerabile. “Un’aggressione squadrista di questa gravità – ha scritto in un post Facebook – e davanti ad una scuola è un fatto intollerabile. Ho parlato il Questore perché venga fatta chiarezza al più presto e vengano individuati i responsabili. Firenze e la scuola non meritano violenze del genere”.