Avvicinata a una festa da uno sconosciuto, 22enne abusata sessualmente in una masseria in Puglia

Una turista 22enne ha denunciato un’aggressione a sfondo sessuale avvenuta durante una festa a Francavilla Fontana. La ragazza sarebbe stata avvicinata da uno sconosciuto che l’ha convinta a spostarsi in un luogo appartato per poi aggredirla.

Sarebbe stata avvicinata durante una festa, poi molestata e aggredita sessualmente in una zona appartata della masseria. Una 22enne è riuscita a fuggire divincolandosi dalla presa dell'uomo, sconosciuto fino a poco prima, e ha denunciato l'accaduto. La protagonista è una giovane turista veneta in vacanza in Puglia che si è recata all'ospedale di Grottaglie denunciando quanto successo.

I fatti sarebbero accaduti in un casolare di campagna alla periferia di Francavilla Fontana, in provincia di Brindisi. La 22enne si era recata lì per partecipare a una festa insieme ad alcuni conoscenti. Durante la serata sarebbe stata avvicinata dall'uomo che l'ha poi convinta a spostarsi in una zona isolata. Qui sarebbero scattate prima le molestie, poi l'aggressione a sfondo sessuale dalla quale è fortunatamente riuscita a divincolarsi.

La 22enne ha poi raggiunto gli amici per farsi accompagnare in ospedale , dove sono scattate le procedure del codice rosso. Le indagini sono strettamente riservati, ma gli agenti della squadra mobile di Taranto, coordinati dal dirigente Luigi Vessio, hanno messo a verbale il racconto della 22enne. I poliziotti hanno anche compiuto un sopralluogo nel casolare dove si teneva la festa e sono in corso approfondimenti sugli organizzatori. Dell'aggressore è stato invece fornito un identikit.

La Procura ha aperto un'indagine sull'accaduto e il fascicolo è in mano al pubblico ministero Filomena Di Tursi. Si indaga contro ignoti con l'ipotesi di reato di violenza sessuale.